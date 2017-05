Szerző: Konok Péter

Ez csak egy tejbolt egy kis faluban, házi sajt, vaj, tejföl, túró, meg friss tej, hozott palackba.Kis falunkban van polgármester. Mindegyikben van. A polgármesternek pedig van szép nagy, új CBA-ja, zöldségese, trafikja. És szemben a tejbolt, na, az nem az övé. Ezért szűnik meg.Tereprendezés is volt kis falunkban. Épül, szépül. Hogy, hogy nem, Trianon emlékpark épült oda, ahol eddig kis falunk egyetlen, útmenti éjjel-nappali boltjának nemhivatalos parkolója volt. Kivágták a fákat, emeltek nagy kőkerítést köré (kerítések, azért egyszerűen odáig vannak), meg egy lakkozott fafeszületet, rajta korpusz helyett jókora, plecsni alakú, lakkozott nagy-Magyarország, nem szép amúgy, olyan, mintha a Megváltón átment volna az úthenger, mielőtt megfeszítették, szerintem blaszfémia, de én ateista vagyok.A bolt - amely nem a polgármesteré - immár tönkremenőben. Nem is látszik így az útról, megszűnt az átmenő forgalom, és parkolni sem lehet előtte.A tejbolt előtt sem lehet megállni, ahol eddig szintén volt némi hely (a tejbolt is az átmenő út mellett fekszik). Oda - csodák csodája - két kis husángot ültettek. Fásítanak, ha arra van érdek. És bolttalanítanak.Mert azok a megálló autósok, akik látták az útról, hogy "Tejbolt", és azt mondták, "na, mit szólsz? hát tejbolt, megállunk itt előtte gyorsan, beugrunk, veszünk másfél liter még habos tejet, és nézd csak, van kecskesajttal töltött erős paprika olajban eltéve, gondoltad volna, pedig olyan kis falu", szóval pont ezek jelentették a tejboltnak az illékony határvonalat a lenni és a nem lenni között.Cseppben a tenger ez a mi kis falunk.Pont olyan, mint más, hasonló falvak.Banális kis történet, ne is olvassátok el.