Kínos, ha az ember segget akar nyalni, de még a segg is húzódozik

Szerző: Konok Péter

A menekültek: menekültek. Ma mások, holnap mi. Ha ma nem segítünk rajtuk, akkor holnap mi is erre számíthatunk, és vélhetőleg egyáltalán nem lesz holnapután.Ha létezik olyan, hogy "emberiség" - ebben szoktam kételkedni -, akkor az valamiféle szolidaritást jelent.Szolidaritást az emberek között, szolidaritást minden élővel, szolidaritást a bolygóval, ahol élünk - a szolidaritás a legmagasabb szintű önzés, hiszen fennmaradásunk egyetlen garanciája.Ha ez a szolidaritás nincs, akkor eláshatjuk magunkat. Pusztán a biológiai hasonlatosság alapján nem nevezhetjük magunkat duplán "sapiensnek", de még szimplán sem, hogy a "homóról" ne is beszéljek. "Homo sum", írta Terentius, "ember vagyok", "humani nihil a me alienum puto", "semmi sem idegen tőlem, ami emberi". De ha a manifeszt embertelenséggel leszünk intim ivócimborák, akkor ne tartsunk igényt az "ember" névre.Vagy határolódjunk el. Ha úgy tetszik, ezek pusztán szavak. Ha úgy tetszik, minden csak puszta szó.Több ez, mint egyszerű politika. Vízválasztó. Nem kívánok gyilkosokkal, menekülteket elutasítókkal, zsákmányállatok száját kéjjel leszigszalagozókkal egy fajba tartozni. Homo sum, mondhatni. De ha ők az emberek, akkor én nem vagyok.Feltartott kézzel lemondok emberi mivoltomról. Legszívesebben tengeri uborka lennék. Ide-oda görgetnének a lágy hullámok, egyik végemen beszívnám a vizet, a másikon kifújnám, nem gondolnék az elmúlással.Senki sem akarna megenni, ha igen, nem érdekelne. A tengeri uborka véleményem szerint a legfilozofikusabb lény, egy igazi panteista szolipszista.És miért ne legyek tengeri uborka? Kiterítenek úgyis.