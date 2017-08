Szerző: Konok Péter

Tiltsák be például az orgazmust. Szereljék szét, mondják azt, hogy csőtörése van! Különösen az ingyenes, kölcsönös megállapodáson nyugvó, egymásban örömet találó orgazmust, két - netán több - bármilyen nemű ember felszabadító, lihegő interakcióját. (Vagy egyetlen emberét, pláne! Micsoda romlott individualizmus!)A közorgazmust, ha lehet így mondani.Ne lehessen már csak úgy, rendetlenül!Persze, szerintem abszolút rendes dolog a Jóistentől (most vegyük a létét adottnak, csupán a morálpolitikai példa kedvéért), hogy az emberi test ravasz bekötéseivel nyilvánvalóvá tette: a szaporodási kényszert valamiféle jutalmazással igyekezik megoldani; és lássuk be, az orgazmus sokkal frappánsabb ötlet, mint például egy szép képeslap, egy csicsás fakanál, vagy ilyesmi. Az orgazmus szimplán a legszellemesebb ötletek egyike.Van persze másik, földhözragadtabb megoldás is, amelyik nem a szaporodással kapcsolatos ügyködést jutalmazza kiadós örömökkel, hanem annak kijátszását bünteti inkább a legkülönfélébb fizikai, illetve lelki terrorral, vagy szimpla adminisztratív intézkedésekkel. Ezt itt az egyszerűség kedvéért összefoglalóan KDNP-s felfogásnak nevezném. Ugye, így már semmi csudálatos nincs abban, hogy a KDNP összes politikusának durván lefelé görbed az alaphelyzeti szájvonala?Hoffmann Rózsa mindig sír, mikor neked orgazmusod van!Jegyre lehessen kapni az orgazmust, vagy írjanak ki rá valami tendert. Hiszen az ember éppúgy elvan orgazmus nélkül, mint a hal víz nélkül.Ja, persze: és tessék a vizet is elzárni!