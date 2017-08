Kínos, ha az ember segget akar nyalni, de még a segg is húzódozik

Szerző: Konok Péter

Nem mintha jelentősége lenne, akad bőven szégyen az ELTE-n is, és az ELTE is szégyellhet engem. Reggelente büdös a szám például, és csak az első kávé után mosok fogat.Nem szeretnék most mégsem debreceni diák lenni, de még kevésbé a debreceni egyetemi főszervilis. Olyan kínos lenne olvasni, hogy "küldjétek el, továrisi, azt az oklevelet ímélben, mert egy fontos cselgáncs meccset kell megtekintem."Cselgáncs. Ízlelgessük a szót. Ezért jön a Gazda (ez volt Sztálin et. beceneve is, de ő sosem jött Magyarországra, hogy megtekintsen valami bármit, mégis Budapest díszpolgára lett, mert akkor is voltak szervilis idióták, pont ilyenek).De komolyan, kínos lehet, ha az ember segget akar nyalni, de még a segg is húzódozik. Távollétével nyilvánítja ki finom ellenérzését.Szolidaritásomról azért nem biztosítanám a debreceni egyetem illetékes vezetőit. A nyelvük úgy lett barna, hogy ott sem voltak.Szép, ami érdek nélkül tetszik. Ez viszont inkább ronda. Grátisz megaláztatás.