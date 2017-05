Szerző: Konok Péter

Világos, hogy bármiféle kormánygép jobban ellátná a kormányzással kapcsolatos feladatokat, mármint azokra gondolok, amik most vagy nincsenek ellátva, vagy jobb lenne, ha nem lennének ellátva - egészségügy például alapvetően nem létezik, pontosabban csak az egyik oldala, a tébéjárulékok beszedése, mert az például pompásan megy, már ha az ember nem tenderparti vállalkoligarca, a szolgáltatás viszont akadozni látszik, és akkor még nagyon finom voltam, mint kétnapos olcsópárizsi a szikkadt kórházi zsemlyében; oktatás meg van például, de talán jobb lenne, ha nem lenne, a gyerekem öt perc alatt többet megtud a világról az árokparton, mikor a szitakötőket figyeli, mint egy hónap alatt az iskolában Wass Albert-klapanciákat olvasva, bár éppen tegnap került elő a dédanyja rózsafűzére, és amikor elkezdtem neki magyarázni, hogy mi az és hogy működik, azt válaszolta, tudja, tanulták néprajzból, én egyszerűen imádom a hasznos ismereteket.Szóval, egy kormánygép nem lopna, illetve ha mégis, akkor kigyulladna rajta egy apró lámpácska, és pittyegő hanggal adná a világ tudtára, hogy éppen átutalást küld Mészáros Lőrincnek, és magántulajdonú külterületi szántófölddé minősítette át a Balaton teljes területét, kellemesen csökkentett aranykorona-áron; egy kormánygép nem akarna palotákban lakni, lenézni a Várból a nyüzsgő, megvetett városra, elég lenne neki egy konnektor, egy fedél a feje... izé, a teteje fölé, hogy ne áztassák savas esők, és ne fészkeljen bíbic a háttértárolóiba, és persze ki lehetne húzni a konnektorból, ami szintén előny.Úgy képzelem, egy kormánygépen lenne egy "reset" gomb, amit gyakran nyomkodnánk, ilyenkor a rendszer újra betöltene, mi pedig ülnénk, és várnánk, hogy a szép, csicsás nyitóképernyő után talán jobb lesz, mint volt, bár rendre csalódnunk kellene, tehát ez nem is olyan nagy különbség.Egy kormánygép nem vágna fákat, mert nem lenne benne valami atavisztikus gyűlölet a fákkal szemben, amik csak úgy felsőbb jóváhagyás nélkül nőnek a napvilágba; egy kormánygép nem vadászna, mert élvezetből ölni csak az ember képes, és a kormánygép ugye nem lenne ember, hanem kormánygép lenne, ez a nevéből is világosan látható.Egy kormánygépnek nem lennének furcsa kötődései nemgyarmatosító nagyhatalmakhoz; egy kormánygép - még ha Oroszországban gyártanák is - nem lenne megvásárolható, zsarolható, nem vágyna sem pénzre, sem hatalomra, mert csupán az lenne, ami: egy gép, ami kormányoz, ezért - mert a logikus döntések gépe lenne - atomerőművet sem építene a közös kertünk végébe, sőt elműködhetne napelemről, akár éjszaka is, ha lenne benne akkumulátor. Lehet persze, hogy lennének benne apró mikrofonok is, fortélyos poloskák, de ezeket némi átvizsgálás után ki lehetne szerelni belőle, és menne, mint az új, bár nem biztos, hogy sok köszönet lenne a dologban.Egy kormánygép akkor lenne persze jó, ha akadna benne valami emberi is, mert mi, a kormányzottak, mégiscsak emberek vagyunk, nem pedig alattvaló-gépek, és egy kormánygép nem is így kezelne minket, mert akkor kikapcsolnánk, amit a nemgép-kormánnyal sokkal nehezebb megtenni, bár láthatóan alattvaló-gépekként kezel minket. A kormánygép homlokzatára mosolygó arcokat lehetne ragasztani, és ezeket akár naponta váltogatni, hangját pedig ismert és népszerű színészek kölcsönözhetnék.Egy kormánygép új szintre emelné az életünket. Országunkat gépies derű és mechanikus jólét aranyozná, metálfény ragyogná be mindennapjainkat.Egy jó kormánygép talán még a Turing-teszten is átmenne. Mai kormányunk tagjainak ez aligha sikerülne.Én a kormánygép pártján állnék. Sajnos, mire a kávém végére értem, rájöttem, hogy csak egy szimpla luxusrepülőről van szó. A valóság mindig olyan kiábrándítóan prózai.