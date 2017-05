Szerző: Konok Péter

"Állatvédelmi törvény", így hívják, pedig hát kutyasarc az, kissé nehéz állatvédelemként értelmezni a legújabb rablópátenst, aminek hatására majd megkétszereződik a kóbor kutyák száma Magyarországon.Vadászoknak és magyaroknak persze nem lesz sarc, mert ez az ájtatosmanó-lárva így határozza meg magát: vadász ő, és magyar.Nem tudom, milyen az a magyar kutya. Igazából azt sem tudom, milyen az a magyar ember. Olyan sokfélét ismerek, embert is, kutyát is. Bogár például - bár kinézetre leginkább egy pumira hasonlít - egyáltalán nem tekinti magát magyarnak. Vadásznak sem, bár erről néhány szöcske alighanem máshogy vélekedne.Kutyának is alig, hiszen macskák között szocializálódott. Mondjuk tökmindegy, nem tart igényt semmiféle pedigrére. Mikor elhoztuk a menhelyről, első nap megette a saját örökbefogadási szerződését. Igazolatlan kutya. Egy fajtátlan, hazafiatlan eb.Én is sok mindent válaszolhatnék úgy kapásból, ha megkérdeznék: milyen vagy? A "magyar" nagyon hátul szerepelne a sorban. Egyszerűen nem így határozom meg magam. Ezen a nyelven beszélek a legjobban, és szeretek is ezen a nyelven beszélni.Viszont nemigen hasonlítok arra a rémképre, amit "mi, magyarok" címen festenek manapság. A zergetollas vadászmagyarokra.Amúgy pedig féltem a kutyákat. Mikor lesz fajtatisztasági törvény? Rendelet a keverék ebek ellen?És féltem magunkat is. Lehet, hogy ez még csak az állatkísérlet? Lehet, hogy ez már az állatkísérlet?