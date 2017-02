A farsang apropóján a gyöngyöző borról, a habzó borról, és a pezsgőkről

- Mi a különbség a gyöngyözőbor, a habzóbor, és a pezsgő között?

- Honnan jön az italok szén-dioxid tartalma?

- Gyöngyöző, habzó, pezsgő? Melyik a jobb?

- Mit mennyire hűtsünk le?

- Adódik akkor a kérdés: mennyire legyen hideg?

- Szabad-e szellőztetni a pezsgőt, és mire való az expedíciós likőr?

- Első blikkre nagyjából ugyanarról van szó mind a három esetben - mindegyik ital buborékos. A gyöngyözőben kevesebb van, a habzóban egy kicsit több, a pezsgőben pedig ebben a sorban a legtöbb - a pezsgő az, ami igazából pezseg.- A pezsgő a szén-dioxid tartalmát egy másodlagos erjedés során nyeri el. Van egy száraz alapbor, ami könnyű, friss, jellemzően magas sav tartalommal. Ehhez cukrot, és élesztőt adnak, ezt a cukrot kezdi el átalakítani az élesztő. Szén-dioxid keletkezik, valamint némileg nő az alkohol tartalom is. A pezsgőbe így kerül a szén-dioxid, míg a habzóbort, és a gyöngyöző bort utólag telítik szén-dioxiddal. Hasonló módon, mint ahogyan a szóda is készül a szifonban.- A lényeg, amit sokan nem értenek, hogy a minőség-kategória nem úgy épül fel, hogy felül trónol a pezsgő, és alatta a habzóbor, majd a gyöngyöző bor. A sorrendet nem a szén-dioxid mértéke dönti el, hanem a kérdés ott kezdődik, hogy milyen minőségű volt a kiindulási alapanyag, majd az ebből született bor, ami aztán vagy pezsgőként, vagy habzóként, vagy gyöngyözőként él tovább. Közvélekedés ide-vagy oda: gyenge alapanyagból ahogyan semmi sem, úgy a pezsgő sem lesz jó. Csodák nincsenek, akkor sem, ha valaki hisz benne.- A mondás úgy tartja, hogy a gyöngyöző italokat jól le kell hűteni. Ebből egy szó sem igaz... Ha nagyon lehűtjük a pezsgőt, ami ugye nem más, mint egy bor, akkor a pezsgő is csak bezárkózik. Durva, karcos lesz az íze. Az aromáit nem engedi el. Hát kinek jó ez? :-) Bárki bármit mond: ne tessék túlhűteni a pezsgőt - sem.- Van egy viszonylag egyszerű ökölszabály a fehérborokra, rozékra, és a pezsgőkre, habzókra, gyöngyözőkre: az ital alkohol tartalmát tessék figyelni! Nagyjából annyi Celsius fokra érdemes hűteni, amennyi az ital alkohol tartalma is. Azaz a 11%-os alkohol tartalmú italt nagyjából 11 Celsius fokra hűtsön. Ez egy tapasztalati szabály - de meglepően pontos kapaszkodó ad. Tessék kipróbálni. Tényleg csak a félreértések elkerülése végett: a vörösökre ez a szabály így nem igaz, de erről majd máskor!- Na kérem, ez is két érdekes kérdés, de ez már csak az adásból derül ki:Nagy Szeretettel: Kovács Antal háromszoros magyar bajnok sommelier