Karddal, vagy kard nélkül - pukkanjon vagy ne pukkanjon?

De ami talán érdekesebb: hogyan nyissuk ki a pezsgős palackot? Ha igazán elegánsan akarunk eljárni, akkor bizony a dugót pukkanás nélkül, óvatosan kell a kezünkkel fékezve "kiengedni" az üvegből. Van persze olyan, hogy egy kicsit meg kell indítani, de utána inkább már csak fékezni kell. Minimális gyakorlat kérdése az egész - menni fog. Szilveszterkor persze hadd pukkanjon, egyébként meg ha az a pezsgő egy fékevesztett medence partin veszíti el a dugót, akkor az úgyis pukkanni fog, ott nincs mit tenni.Van azonban a karddal bontás esete, amiről mindenkit nyomatékosan lebeszélek. Lehet ezt romantikusnak, vagy éppen macho tettnek tekinteni - szerintem ez egyszerűen csak felelőtlenség. A pezsgős palackban nagyjából 5 bar nyomás van, ami majdnem duplája annak a nyomásnak, ami egy személyautó kerekében uralkodik. Ha nem jól csapjuk a palack nyakát, akkor a palack szó szerint felrobbanhat a kezünkben, repesz módjára szórva a szilánkokat.Adjuk ehhez még hozzá, hogy pezsgőt jellemzően amúgy is társaságban nyitunk, pláne karddal - mert ugye minek is cifráznánk a dolgot közönség nélkül. Másokat ilyen veszélynek kitenni pedig nem fair. A gyakorlás sem ad igazi biztonságot, mert soha nem tudhatjuk, hogy pontosan mekkora is a nyomás a palackban, vagy nincs-e az üvegben gyártásból visszamaradt feszültség. Szóval ne tegye, inkább tessék azt megérteni, hogy miért is olyan pohárból érdemes fogyasztani, amilyenből. Nagy Szeretettel: Kovács Antal,

háromszoros magyar bajnok sommelier