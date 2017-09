Narancsbor

Szerző: Kovács Anti

Ennek a bortípusnak a megszületését a kíváncsiság motiválta, s persze az a tudat, hogy a kékszőlőkhöz hasonlóan, a fehérszőlők szintén a héjukban hordozzák aromáik döntő részét és bizony tannin is szorult beléjük rendesen.Az első próbálkozások olyannyira sikeresnek bizonyultak, hogy a tengerentúlon máris komoly rajongótábora van ennek a bortípusnak.Azon felül, hogy a borban megjelenő tannin, megadja a nedű felszínét, olyan aromákkal is gazdagodik, amelyeket gyakorlatilag előtte nem észlelhettünk, hiszen a fehérszőlő általánosan szokásos gyors kipréselése azt is magával hozta, hogy aromái kioldódásának esélye a nullához közelített.A héjon erjesztett fehérborok, amellett, hogy igen változatosak, mégis sok a közös ismérvük; mély aranyba hajló narancsos szín, gazdag aszalt gyümölcsös aromavilág és a tannin félreismerhetetlen jelenléte jellemzi ezeket a nedűket.Azon felül, hogy a borok világán belül igazi kalandtúra megismerésük, teljesen új étel és bor párosítási ötleteket is magukban hordoznak. Rózsaszínűre sütött kacsamell, steak, vagy bárányborda mellé is ajánlhatóak és bizony nem csak megállják a helyüket a küldetés során, de gyakran nagy rácsodálkozásokra is sor kerül az értő közönség oldaláról.Itthon még csak néhány ilyen típusú fehér példánnyal futhatunk össze ebből a stílusból - és borítékolhatóan, nagy robbanás nem is várható tőle - de annyit máris bizton mondhatok, hogy amennyiben az élet narancsbort juttat a poharába, ne térjen ki előle!