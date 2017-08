Németh Szilárd szerint nem is volt Soros-veszély, csak meghamisították a híreket

A mai, mintegy kétórás tárgyalás után Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke felidézte: az utolsó nemzetbiztonsági bizottsági ülésen konszenzussal abban állapodtak meg, hogy a két parlamenti ülésszak között csak akkor hívnak össze rendkívüli testületi ülést, ha "nagyon alapos és indokolt témák vannak". Most ilyen volt az országgyűlési választási rendszer informatikai védelmével kapcsolatos döntések meghozása. Hozzátette: kiderült, hogy a hétfőre összehívott, valójában "Soros György érdekeit szolgáló" rendkívüli ülés témái "hírhamisításon", "rosszindulatú ellenzéki hazudozáson" alapulnak.Németh Szilárd felolvasta Molnár Zsolt hétfői nyilatkozatát is, miszerint a szocialista elnök Szél Bernadettel közösen ősztől a nemzetbiztonsági bizottság ülésein szeretne tényfeltáró vizsgálatot a nemzeti együttműködés rendszerének különböző ügyeiben. Németh Szilárd megengedhetetlennek nevezte, hogy "szórakozásból, botránykeltésből" hívják össze a testületet "hazudozásokon alapuló ügyekben".Szél Bernadett viszont Németh Szilárdot szólította fel: "ne játsszon", s kellő létszámmal és felkészültséggel vegyenek részt a testület ülésein. Az LMP-s politikus és Molnár Zsolt felháborodását fejezte ki amiatt is, hogy a Molnár Zsolt által néhány órára egy repülőn hagyott magánlaptojának ügyébe belekeverték a konzuli szolgálatot is, veszélyeztetve ezáltal a magyar állampolgárok bizalmát.Molnár Zsolt és Németh Szilárd is elismerését fejezte ki az eddigi magyarországi kiemelt rendezvényeken - köztük a vizes világbajnokságon - a résztvevők biztonságát garantáló szerveknek.Németh Szilárd az elmúlt időszakban nemzetközileg is kiemelt érdeklődésű sikeresen megrendezett magyarországi rendezvényekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta: Magyarország a legbiztonságosabb ország képét mutatta. Felidézte, hogy a vizes világbajnokság történetében még egy szervező sem kapott olyan magas értékelést, mint Magyarország. A rendőrség, a honvédség, a titkosszolgálatok és a Terrorelhárítási Központ példaértékű együttműködésben garantálta a résztvevők biztonságát a fővárosban és Balatonfüreden egyaránt.A vizes vb úgynevezett orosz-azeri wifi-ügyéről viszont eltérően vélekedtek a testület kormánypárti és ellenzéki tagjai. Németh Szilárd kiemelte: az érintett cég - mellyel végül nem is kötötték meg a szerződést - minden biztonsági ellenőrzésen megfelelt. Ezért erről a nemzetbiztonsági bizottságnak nincs mit tárgyalnia.Molnár Zsolt és az LMP-s Szél Bernadett szerint viszont illetéktelen kezekbe kerülhettek volna a magyar állampolgárok adatai, s az eset szabályozási hiányosságokra világított rá. Az LMP-s Szél Bernadett tájékoztatása szerint Pintér Sándor belügyminiszter az ülésen azt mondta: a Belügyminisztérium kezdeményezni fogja az érintett jogi szabályozás módosítását.A letelepedési kötvénnyel kereskedő cég kirablásával kapcsolatban Németh Szilárd annyit mondott, folyamatban van a nyomozás. A szocialista Molnár Zsolt azt mondta: visszatérnek még az ügyre, mert nemzetbiztonsági vonatkozásban továbbra is kérdés például, hogy idegen országnak van-e köze a betöréshez.Ennek kapcsán Szél Bernadett azt szeretné, ha a testület következő ülésen Rogán Antal miniszter személyesen tisztázná a helyzetet, miután állítása szerint az ő és Habony Árpád ügyvédje is érintett.Molnár Zsolt, a testület elnöke azt is elmondta, hogy a Budapesti Közlekedési Központ jegyértékesítési rendszerének problémái is szabályozási hiányosságokra mutattak rá.A szocialista politikus arról is beszámolt, hogy az ülésen a belügyminiszter és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója is megerősítette, hogy a NATO továbbra is elismeri a magyar katonák teljesítményét, s a NATO és Magyarország között "feltétel nélküli" a bizalom. Molnár Zsolt ugyanakkor megjegyezte, azzal kapcsolatban továbbra sem "teljesen nyugodt", hogy milyen a NATO bizalma a magyar politika, és a magyar kormány felé.