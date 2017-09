100 ezer forinttal csökkentették Szél Bernadett és Hadházy Ákos tiszteletdíját.

Forrás: MTI-Sztárklikk

A napirend előtti felszólalásokat követően letette képviselői esküjét Gaal Gergely (KDNP), aki a Rubovszky György halála miatt megüresedett mandátumot tölti be. Ezzel képviselők létszáma 199-re egészült ki.Döntöttek arról is, hogy házszabálytól eltéréssel már kedden szavaznak a jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről szóló ötpárti határozati javaslatról, valamint a büntető törvénykönyv korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatos szigorításáról.Jóváhagyták azt is, hogy a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban tárgyaljon és szavazzon a Ház a településkép védelméről szóló jogszabályok módosításáról.A parlament úgy döntött, hogy nem függeszti fel L. Simon László (Fidesz) mentelmi jogát.A parlament arról is határozott, hogy 100 ezer forinttal csökkenti az LMP-s Szél Bernadett és Hadházy Ákos esedékes tiszteletdíját.Gúr Nándor (MSZP) interpellációjában arról beszélt, hogy nem épült meg a 26-os elkerülő út, pedig az érintett térségben, a Sajóvölgy egyes településein eközben naponta több mint 15 ezer autó halad át. A szmogtérkép alapján ez az egyik legszennyezettebb térsége az országnak - hangsúlyozta.A Fidesz ígéretet tett arra, hogy 2016-ra elkészül a szakasz, de ezt az ígéretet nem váltották be, sőt 2022-ig egyetlen fillér sincs a megvalósításra - emelte ki. Miért gátolják, hogy az út megépüljön - tette fel a kérdést.Fónagy János, az NFM parlamenti államtitkára válaszában azt mondta: a térségben a szocialista-liberális kormányok egyetlen méter utat sem építettek.A közelmúltban hozott kormányhatározat rendelkezik arról, hogy megépítik a Miskolc-Kassa utat és ezzel visszaadják az északkeleti térség hiányzó alapvető gerincútját - emlékeztetett.Gyöngyösi Márton (Jobbik) azt kérdezte, hogy mikor szakít a kormány az olcsó munkaerőre építő politikával, mikor támogatja a kutatás-fejlesztést valós programokkal?A képviselő hangsúlyozta, hogy a tudásalapú társadalmak magasabb hozzáadott értékű termékeket állítanak elő és jobb életszínvonalat garantálnak polgáraiknak. Magyarország viszont még a térségben is az utolsók között van az innováció vonatkozásában - tette hozzá. A kormány 2016-ban harminc százalékkal csökkentette a K+F forrásokat, a kutatóhelyek száma pedig több mint 17 százalékkal esett vissza 2013-hoz képest - hangsúlyozta.A válaszadó Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára azt mondta, hogy a képviselő megpróbálja elferdíteni a valóságot.A hitelminősítők álláspontjára hivatkozva közölte, hogy a Standard and Poor's augusztusban stabilról pozitívra javította a befektetésre ajánlott magyar államadósság kilátásait. A magyar gazdasági növekedés az EU élmezőnyébe tartozik, a foglalkoztatási adatok is a negyedik legjobban az unióban, ezek nem a leszakadást jelzik - szögezte le.Schmuck Erzsébet (LMP) azt mondta, hogy a kormány a tavalyi évig versenyelőnynek gondolta az alacsony béreket. Tavaly ősz óta viszont - legalábbis szavakban - fordult állt be, de a béremelések során nem vették figyelembe a kisvállalkozók teherbíró- és alkalmazkodóképességét - közölte.A minimálbér 23, a garantált bérminimum 37 százalékos növelését a 7,5 százalékos járulékcsökkentés nem tudja kompenzálni, ezért kisvállalkozók kerülnek a tönk szélére - fogalmazott.A kormány tehát úgy kezdett bele a szükséges béremelésekbe, hogy azzal tönkreteszi a hazai kis- és közepes vállalkozásokat - összegzett a politikus.Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára azt felelte, hogy a képviselő hozzászólásában több ellentmondás is volt.Az LMP egyébként nem szavazta meg azokat az adócsökkentéseket, amelyeket a kormány a parlament elé hozott, ahogy a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről szóló jogszabályokat sem - hangsúlyozta.A foglalkoztatási és a munkanélküliségi mutatók is azt bizonyítják, hogy a béremelések ellenére is növekszik a munkahelyek száma - hangsúlyozta.