102 éves Magyarország legidősebb színésznője

- Természetesen ventilátorral. Hagyom magam hideg szellővel fúvatni. Különben is, a korom türelemre int. Igyekszem a nagy hőségben nem kimozdulni itthonról. Habár néha muszáj, az otthonban ugyan mindent megkapok, de azért rendszeresen eljárok bevásárolni a közeli boltokba. Általában trolival és busszal közlekedem, de ha messzebbre megyek, a metróra is felszállok. Hál istennek bot nélkül járok, pedig volt combnyaktörésem is. A mozgásommal és a memóriámmal nincs is semmi baj, csak a látásommal - mondta a művésznő a Vasárnapi Blikknek , akinek szemei miatt már csak kevesebb szórakozás jut.- Olvasni már nem tudok a szemem miatt, a legjobb szórakozásom ezért a rádióhallgatás. S megyek meglátogatni a családtagjaimat, a fiamat, az unokáimat, a barátnőimet, vagy ők jönnek hozzám. Gyakori vendégem például a neves opera-énekesnő, Pitti Katalin, akivel mindig jól elbeszélgetek - vallotta be Gyulányi Eugénia, aki időskora ellenére még mindig aktív, fellépésekre jár.- Ha hívnak, akkor megyek. Általában ünnepi műsorokba kérnek fel, hogy mondjak verseket. Ma is bármikor ki tudok állni legalább félszáz verssel a pódiumra, de ha rákészülök, akár százzal is. Szerencsére még jó a memóriám. Mint mondtam, már nem tudok olvasni, így amiket egyszer megtanultam ifjú- koromban, azokat memorizálom.Gyulányi Eugénia nyolcvan évvel ezelőtt szerezte meg a diplomát a Színiakadémián, és öt évvel ezelőtt kapta meg az Örökös Diplomát. Kezdőként a Nemzeti Színházhoz került, majd 1958-ban lett az Állami Déryné Színház tagja 1972-ig, nyugdíjazásáig.