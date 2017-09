1,5 millió forint csak éttermi számlákra

Forrás: HVG

Dömötör válaszáról a hvg.hu számolt be, eszerint a miniszterelnöki megbízottak kaphatnak juttatásokat, úgyis mint hivatalos célú utazás, illetve hivatalos külföldi küldöttség fogadása és kísérése céljából használhatják a kormányváró-helyiségeket, külföldre utazáskor vehetnek jegyet, ideiglenes külföldi kiküldetés esetén kaphatnak napidíjat és amúgy egészségügyi ellátást.A Bangóné által megnevezett összeggel kapcsolatban annyi volt a válasz, hogy a miniszterelnöki megbízottaknak van reprezentációs keretük, és hogy a törvény szerint reprezentációnak minősül a "juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás".A reprezentáció fogalma alatt értjük még az Szja tv. rögzített üzleti ajándék is, mely "a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék" .Tehát a reprezentációs keretet az Szja tv. által meghatározottakkal összhangban így például a minisztérium tevékenységével összefügg ő hivatali, szakmai rendezvény, esemény keretében, vendégek fogadásához kapcsolódó fogyasztási cikkek vásárlására, üzleti ajándékra, éttermi fogyasztásra stb. fordíthatják.Úgy tűnik, vagy nincs erről tételes kimutatás, vagy csak nem akarják megmutatni - írja a HVG, hozzátéve, hogy nemrég derült ki, hogy a korábbi miniszterelnöki tanácsadó Hegedűs Zsuzsa, aki ma már miniszterelnöki megbízott fizetése a tavalyi nettó 708 012 forintról idén nettó 920 373 forintra emelkedett, reprezentációra pedig a 2015 októbere óta összesen elköltött 4,1 millió forintból csak ő egyedül 2,45 millió forintot költött, ez azt jelenti, hogy átlagosan havi 136 ezret.Hegedűs csak tavaly 1,5 millió forint állami pénzt költött éttermi számlákra és vendégfogadásra annak ellenére, hogy nincs nyoma annak, hogy bármilyen rendezvényt szervezett volna, ahol neki kellett volna állnia a vendéglátást.A lap azt is megjegyzi, hogy Hegedűs Zsuzsa két Audit is használ adófizetői pénzből.