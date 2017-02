190 milliárd forint stadionra

Orosz Anna: Vicces Orbán nyilatkozata

Országos hálózat kiépítésébe kezdett a Momentum, a rövidesen párttá alakuló társaság célja a parlamenti küszöb megugrása. A miniszterelnök az SZDSZ-hez hasonlította az olimpiaellenes népszavazási aláírásgyűjtést sikeresen teljesítő mozgalmat.

Új szín a politikai palettán, és jelölés kell nemsokára a közvélemény-kutatók grafikonjain is: a rövidesen párttá alakuló Momentumra úgy is 1 százalék szavazott a Závecz Research kutatásában, hogy az intézet listáján nem is szerepelt. A mozgalomra nemcsak a kormánypárti sajtó figyelt fel, az állami rádió szokásos hét végi miniszterelnöki interjújában Orbán Vi...