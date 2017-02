200 ezer forinttal emelték a fideszes polgármester fizetését

Szerző: Márkus

Mint például a 24 ezer lakosú Nagykőrösön, ahol 200 ezer forinttal emelték meg a fideszes polgármester fizetését, de hogy ne okozzon gondot ennek a támogatása, előtte még a polgármester 30 százalékos tiszteletdíj-emelést szavaztatott meg a képviselő-testület tagjaival saját maguknak. Heti Hírek című regionális lap beszámolója szerint a február 16-i ülésen az első napirendek között módosították a szervezeti és működési szabályzat képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelkezéseit. A Czira Szabolcs polgármester által benyújtott indítványt csak a Fidesz frakció tagjai szavazták meg, azonban ennyi is elég volt ahhoz, hogy a városvezető javaslatát támogatva 30 százalékkal megemeljék saját tiszteletdíjukat.Az elfogadott módosítás szerint ezek után egy képviselő havi bruttó tiszteletdíja 110.500,- forint. A négy fideszes bizottsági elnök pluszban még kap 74.100,- forintot, ha elnökként még egy másik bizottság tagja is, akkor pedig 98.800,- forinttal egészül ki a juttatása. Az a képviselő, aki nem tölt be tisztséget, csak egyszerű tag valamely bizottságban, az 24.700,- forintot kap még. Külső bizottsági tagok, akik mind fideszesek, mivel ellenzékit nem engedtek be a szakbizottságokba, 49.400,- forint tiszteletdíjban részesülnek.Ezt követően már nem volt kérdés a városvezetők bérezésének rendezése sem. Czira Szabolcs eddigi 523.500,- forintos illetményét 698.000,- forintra emelték, 78.525,- forintos költségtérítését pedig 104.703,- forintra módosították. Mindehhez korlátlan személygépkocsi és mobiltelefon használat is jár.Körtvélyesi Attila alpolgármesternek, aki egyben a Fidesz helyi elnöke is, eddig is a maximálisan kapható bérezése volt, havi 471.200,- forint. Ez most 628.200,- forintra növekedett az őt is megillető költségtérítéssel együtt, amely az eddigi 70.680,- forintról 94.233,- forintra változott.A polgármester és helyettesének illetményemelését az előterjesztések az önkormányzati törvény módosításával indokolták. Mint emlékezetes, a törvénymódosítás eredetileg a méltatlan helyzetbe került kistelepülési polgármesterek bérezésének rendezését szolgálta volna. Ugyanis volt olyan falu például, ahol a település első emberének jövedelme alig haladta meg a 100 ezer forintot. A törvénymódosításba azonban a kormányzat belenyúlt és így lehet az, hogy a nagyobb városok - néhány kivételtől eltekintve - fideszes vezetőinek is jelentős mértékben emelkedik a fizetése.