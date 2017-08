25 évig volt iskolaigazgató, most úgy döntött a fideszes önkormányzat, hogy nem alkalmas a pályára

A képviselő-testület határozatában három pontban foglalta össze, miért nem javasolja kinevezni a pályázót:

1. Véleményük szerint a pályázó az autokratikus vezetői stílus megtestesítője.

2. Az elmúlt években - álláspontjuk szerint a pályázó téves helyzetértékelésének, rugalmatlanságának és rossz kommunikációs stílusának köszönhetően - egyre inkább romlott a kapcsolata és az általa vezetett intézmény együttműködése a városvezetéssel.

3. Tapasztalataik szerint a pályázó számos kérdésben (pl. dohányzás) nem mutatott megfelelő példát az iskolai közösség számára.

Szerző: Wirth

A dolog további érdekessége, hogy kivétel nélkül minden szakmai szervezet kiállt az igazgató mellett. Az Oktatási Államtitkárságnak viszont elég volt az önkormányzat által írt vélemény ahhoz, hogy meghozza az indoklás nélküli kegyetlen ítéletét.Mint köztudott, az intézményvezetői munkakört öt évente meg kell pályáznia a hivatalban lévő vezetőnek is. Az idén tavasszal kiírt pályázatra egyedül a 25 év óta hivatalban lévő intézményvezető nyújtotta be szakmai anyagát. Az elbírálási folyamatban több szervezet is véleményezte a pályázatot, különböző munkaközösségek, szervezetek, de egyedül az önkormányzat részéről érkezett elutasító vélemény az igazgatóval kapcsolatban.A véleményeket figyelembe véve az illetékes oktatási államtitkár úgy döntött, hogy nem nevezi ki újabb öt évre a korábbi vezetőt. A Ceglédi Tankerület úgy látta jónak, ha egy éves megbízással (az új pályázatig) Kecser György vezeti tovább a Szent István Általános Iskolát, ám ő ezt a lehetőséget a történtek után elutasította, egyben kérte áthelyezését egy másik iskolába.Itt azonnal felmerül a kérdés: ez miért most jutott a képviselő-testület eszébe? 25 évig megfelelt az igazgató munkája?A Sztárklikk információi szerint egyszer szóváltásba keveredett az alpolgármesterrel, aki a helyi polgármester keresztfia.Hát ennyi! És ez nem vicc. Ezért váltották le a nyugdíj előtt utolsó ciklusára pályázó szakembert, aki ezzel elbukta mesterpedagógusi pályázatát is, hiszen annak feltétele lett volna az intézményvezetői pozíció.Kecser György a Sztárklikk megkeresésére elmondta: el sem mehetett arra az önkormányzati ülésre, amelyen a pályázatát tárgyalták. Mikor kiderült, hogy a polgármester hosszas győzködését követően a képviselő-testület nem támogatta további munkáját, szerette volna megtudni a döntés indoklását, amelyet csak napokkal később közöltek vele.Miután kézhez kapta a testületi ülésen született döntés indoklását tartalmazó dokumentumot, megkereste az egyik önkormányzati képviselőt, hogy kérdőre vonja a nevetséges indokok miatt, de azt a meglepő választ kapta, hogy az illető sosem látta az említett papírost...Azt érdemes megemlíteni, hogy Kecser György volt a településen az utolsó olyan intézményvezető, akit nem a jelenlegi hatalom nevezett ki. Függetlenül attól, hogy a polgármesternek nincs alternatívája az iskola vezetésére, kitart a döntése mellett. Ez abból is jól látható, hogy azóta sem kereste meg a volt igazgatót, pedig a tantestületnek van olyan tagja, aki látva a történteket, nemcsak az iskolát, még a pedagógusi pályát is elhagyja.