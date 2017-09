Forrás: MTI / Sztárklikk

Tóth Bertalan, az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezetője csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón azt mondta, a csökkenő világpiaci árak ellenére a lakosság 2014 óta ugyanannyit fizet az energiáért, ennek következtében pedig az állami tulajdonú földgázkereskedő közel nettó 51 milliárd forintos összegre tett szert.A szocialista politikus számításai szerint az indokoltnál 14,5 forinttal volt több egy köbméter gáz ára a lakosságnak az elmúlt időszakban, így ez egy átlagos magyar háztartásnak évente 22 ezer forinttal több kiadását jelentett.Tóth Bertalan azt mondta, ha az 51 milliárd forintból a Fidesz módszere alapján csökkentenék a gáz árát, akkor a legtöbbet fogyasztók kapnák a legnagyobb kedvezményt.Hozzátette, az MSZP javaslata alapján viszont a kisfogyasztók járnának a legjobban, ugyanis ebből az összegből az átlagfogyasztásig 32 százalékkal lehetne csökkenteni a gáz árát.A frakcióvezető kitért arra, javaslatuk azt is tartalmazza, hogy 10-10 százalékkal csökkentsék a villany és a távhő árát is.Közölte, a törvényjavaslatot az MSZP-frakció megtárgyalta, egyhangúlag támogatta, csütörtökön be is nyújtották azt.