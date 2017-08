480 gyógyszerkészítményből van hiány

Hányan fognak meghalni az Orbán-kormány újabb döntése miatt?

Hányan fognak meghalni amiatt, mert elveszik a mentőktől a 104-es hívószámot? - teszi fel a kérdést közleményében dr. László Imre, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökségi tagja.

Azok után, hogy a tűzoltóktól elvették a 105-ös, a rendőröktől a 107-es számot, most döntés született arról is, hogy a mentők 104-es hívószáma is megszűnik. Minden hívás a 112-es központi számra érkezik majd.A DK közleménye szerint az Orbán-kormány megint megy a saját feje után, nem érdeklik őket a szakemberek véleménye. Már korábban szóvá tették,...