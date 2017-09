5 millió hitelt vettek fel, 30-at követelnek a kilakoltatott családtól

Forrás: Magyar Nemzet

A kétgyermekes családanya a Magyar Nemzetnek elmondta, egyelőre egy ismerősnél tudják meghúzni magukat, ahol azonban csak aludni tudnak, bútoraikat a pincében tárolják. Az óvodás, illetve iskolás gyerekeik tudják, hogy el kell költözniük, de nem értik, miért. Egyelőre nehéz földolgoznia, hogy 23 év után el kell hagyniuk otthonukat, de már csak a gyermekeik érdekében is harcolni fognak az igazukért.A lap beszámolója szerint a Kőbányai úti ötven négyzetméter körüli lakásban csak a töredéke fért el a Bankcsapda egyesület hívására érkező devizahiteleseknek, így a zsúfolt függőfolyosón kellett keresztülverekedniük magukat a rendőrökkel érkező végrehajtóknak.A tüntetők bűncselekményt emlegettek a végrehajtás kapcsán, mert egyetlen hitelszerződés nyomán két pénzintézet nyújtott be követelést a hitelkárosulttal szemben. Hogy a rendőrség aktív tiltakozásra számított, azt jól mutatja, hogy a kerületi rendőrkapitány is jelen volt az eseményen, ahol a végrehajtó a lakás tiltakozóktól való megtisztítását kérte.Miután ez a rendőrség többszöri fölszólítására sem történt meg, megjelent a készenléti rendőrség legalább féltucat munkatársa. A kivonult rendőri erőt látva lassan kiürült az ingatlan, s megkezdődhetett a kilakoltatás.Falus Zsolt, a Bankcsapda egyesület elnöke elmondta, az önálló zálogjog alapítása, illetve annak átruházása miatt következhetnek be hasonló esetek. A mostani esetben a hitelt nyújtó szervezet kölcsönt vett fel egy banktól, s a tartozás fejében átadta a zálogjogot az utóbbi hitelintézetnek.Arról is beszélt, hogy bár a jogászszakma több jeles képviselője tiltakozott a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) legutóbbi módosításakor a jelzáloghitelekhez kötődő zálogjog önálló jelzáloggá alakításának ötlete ellen, a kormány mégis annak bevezetése mellett kardoskodott.A Magyar Nemzet kérdésére, hogy ezzel kinek az érdekeit képviselte a kormány, Falus Zsolt elmondta: a bajban lévő devizahitelesekét semmiképpen, ahogy általában sem mentették meg őket. Véleménye szerint a Magyar Bankszövetség szakemberei szorgalmazták a változtatást, amelynek Falus értesülései szerint kifejezetten örültek a bankok. Az már más kérdés, hogy ezzel egyúttal a visszaéléseknek is megágyaztak.