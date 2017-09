500 forint a belépő az esélyegyenlőségi pályázatból épült játszótéren

Forrás: Népszava / hvg.hu

Több mint százmillió forintból épült egy új közösségi tér Hajdúhadházon, hogy a szegregált gyerekeket élményekhez, sportolási lehetőséghez juttassák, de játszóteret fizetőssé tették - írja a Népszava nyomán a hvg.hu Egy roma asszony azt meséli, hiába nyúzza a gyerek, hogy be akar menni hintázni, nem tudja beengedni."Ötszáz forint a belépő, azért egy napra meg tudjuk venni az egész családnak a tejet meg a kenyeret, ennyi pénzt nem libikókázhat el a pár óra alatt."Ráadásul ez fejenként értendő, így ha négy gyerek menne be, az már 2 ezer forintba kerül - teszi hozzá egy hétgyerekes apa, Balogh Sándor."Itt mindenki a léthatáron él, a számlákat is alig tudjuk befizetni. A közmunkások béréből mindig levonják a tartozást, ami marad, az elmegy élelemre. Tudja, itt úgy csavarják a törvényeket, ahogy nekik tetszik: a romákra hivatkozva megnyertek egy pályázatot, most meg épp minket zárnak ki a lehetőségekből."A lap szerint úgy tűnik, a romák csak "pántlikaként" kellettek az EU-s pályázatra, amellyel összesen 400 millió vissza nem térítendő támogatást kapott Hajdúhadház, a szederjesi városrészben 85,5 milliós uniós támogatásból és 30 milliós önrésszel épült meg a "közösségi és közszféra funkciókat szolgáló létesítmény." Az új sportpályát és játszóteret két éve még ingyen használhatta mindenki.Az ingyenes használatért aláírásgyűjtés indult. A polgármester a lapnak nem nyilatkozott, korábban viszont a haon.hu-nak arról beszélt, az 500 forint "barátságos és megfizethető összeg", szervezett keretek között, bizonyos feltételek esetén ingyen lehet használni a létesítményt.