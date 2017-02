760 millió 5 hónap alatt kormánypropagandára

Forrás: Sztárklikk/HírTV

A Miniszterelnökség tavaly augusztusban kötött egy kommunikációs szerződést, az elkölthető keret nettó 4,5 milliárd forint. A megbízás 2018 végéig szól, a munkát ismerős cégek végzik, mindkét reklámügynökség Csetényi Csabáé, akit csak Rogán Antal szomszédjaként emleget a sajtó.A Hír TV kíváncsi volt, hogy a 4,5 milliárdból tavaly decemberig mennyit költöttek el politikai hirdetésekre. A Miniszterelnökség meg is adta a választ - nettó 760 millió forint ment el sajtókampányra, illetve utcai plakátokra. A tévéhirdetéseken például Andy Vajna TV2-je osztozott Mészáros Lőrinc Echo TV-jével, az ATV-vel és a köztévével. Azt már nem árulta el a Miniszterelnökség, hogy az egyes csatornák konkrétan mennyit kaptak."Abban az esetben, hogyha egy minisztérium köti meg a szerződést egy beszállítóval, azok a szerződések a vonatkozó törvények alapján részben vagy egészben nyilvánosak attól függően, hogy milyen minősítésű szerződésekről és milyen összegről van szó. Ez mindenkire egyformán vonatkozik az én megítélésem szerint" - mondta korábban Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.A propagandakiadásokat az egyik ellenzéki parlamenti képviselő rendszeresen firtatja. Kész Zoltán Rogán Antal minisztériumától szokta megkérdezni, hogy a minisztérium által irányított Kommunikációs Hivatal mennyiért hirdet egy-egy hónapban különböző kormánypárti sajtótermékekben. A politikus mindig ugyanazt a választ kapja Rogán Antal helyettesétől, Dömötör Csaba államtitkártól."Kész Zoltán képviselő úr ugyanakkor egy-egy hónapokra, két hétre vonatkozó összesített adatokat kért. Hónapra lebontott, két hétre lebontott adatok nem állnak rendelkezésre, a kampány egészére vonatkozó összesítések állnak rendelkezésre, amelyet a Hír TV minden további nélkül megtekinthet közérdekűadat-igénylés formájában és be is jöhet a minisztériumba" - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.Dömötör Csaba sosem mulasztja el megjegyezni a Kész Zoltánnak adott válaszában, hogy a Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok többet költöttek propagandára az Orbán-kormánynál."Úgy gondolom, hogy a propagandaminisztériumnak minden problémát okoz, tehát az, hogy megválaszoljanak egy teljesen konkrét kérdést, amely teljesen konkrét médiumokról kérdezett. Ez megszokott, bevett szokás mind Dömötör Csabától, mind Rogán Antaltól" - mondta a független országgyűlési képviselő.