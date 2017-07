8,5 milliárd forintot költenek Orbán kisvasútjaira

Forrás: Magyar Nemzet

Ebből az összegből fedezik többek közt a Bicske-Felcsút Puskás Akadémia szakasz megtervezését, és az Alcsútdobozi arborétum-Vértesacsa szakasz megvalósítási tanulmányát is. A Vál-völgyi Kisvasút Bicske-Lovasberény közötti, eddig el nem készült szakaszainak kivitelezését a II. ütemben valósítják majd meg, amelyhez pótlólagos költségvetési forrást biztosítanak. Magyar Nemzet szerint figyelemre méltó, hogy a kormány egyebek mellett a kisvasutak növekvő népszerűségével indokolja a fejlesztést. Ez azért érdekes, mert az Átlátszó.hu nemrég kikérte a felcsúti kisvasutat üzemeltető - egyébként Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester által vezetett - Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványtól a kisvasútra eladott jegyek számát napi bontásban. Ebből az derült ki, hogy átlagosan napi 113 jegyet adtak el, továbbá tavaly április és idén január között 53 napon át egy jegyet sem adtak el a kisvasútra, ennek ellenére 7 napon utasok nélkül is közlekedtek a vonatok.Érdekes továbbá ez is: nincs kizárva, hogy Magyarország a jövőben kisvasúti járműveket exportálhat az Európai Unióba. A kormány ugyanis felhívta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. útján mérje fel a "keskeny nyomközű vasúti járművek beszerzésére vonatkozó igényeket és a hazai gyártók exportlehetőségeit" az Európai Unió tagállamaiban.