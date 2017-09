9 milliárdból építenek villamospályát Lázár János városában

Forrás: Délmagyarország / hvg.hu

17 milliárd forintért szerzik be a vonalra szánt járműveket, és körülbelül 23 milliárd forintba kerül a Vásárhely és Szeged közötti vasúti pálya felújítása - hangzott el a hódmezővásárhelyi közgyűlés pénteki ülésén a Délmagyarország cikke szerint. hvg.hu a Délmagyarországra hivatkozva emlékeztet: újraindult Hódmezővásárhelyen a tramtrain építését előkészítő munka. Folytatják a közműkiváltásokat, most az Ady Endre úton dolgoznak, és jövő hétre lakossági fórumot is ígértek: szeptember 13-án, szerdán 17 órakor a városháza dísztermében a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a vásárhelyi pályaszakasz kivitelezője, a Strabag képviselője tart tájékoztatót, ott ismertetik az építkezés ütemtervét is.Hegedűs Zoltán alpolgármester szerint a villamospálya építését még ősszel megkezdik. Vannak egyébként olyan szakaszok, ahol már most is hozzáfoghatnának a sínek fektetéséhez - tette hozzá.Augusztusban jelentették be, hogy a Strabag építheti meg Hódmezővásárhelyen az egyvágányú villamospályát, valamint Szegeden azt a körülbelül másfél kilométeres vágányt, amellyel az ottani villamoshálózatot kötik majd össze a nagyvasúttal.Az ország első villamosvasútjának költségei az eredeti elképzelésekhez képest idén megdupládózott, a Szegedi és Hódmezővásárhely közötti vasúti pálya felújításának költségei valamint a járműbeszerzés költségei is megszaladtak, emiatt Lázár Jánosnak, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, volt vásárhelyi polgármesternek volt némi csörtéje a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.Orbán Viktor hódmezővásárhelyi látogatásán aztán már arról beszélt, hogy a vonalat át kellene majd vezetni Szabadkáig. Ez egyes vélemények szerint azt jelentette, hogy a fejlesztést eltolják a végtelenbe, és nem lesz semmi sem belőle, mivel már a Szeged és Hódmezővásárhely közötti szakasz megvalósításánál is felmerültek problémák. Aztán június végén már a két város közötti vasúti nagyvasúti pálya felújítására is kiírták a tendert.