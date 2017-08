A 22 év után leváltott igazgató MSZP-s zászló alatt indul csatába Lázár ellen

Forrás: Népszava

- Nem túlzás azt állítani, hogy Rója István ebben a körzetben szimbólum lett - jelentette ki Botka László Makón, miután bemutatta az MSZP 2018-as egyéni választókerületi jelöltjét. A szocialisták miniszterelnök-jelöltje ezzel arra utalt, hogy miután Rója 22 éven át irányította a makói József Attila Gimnáziumot, a fideszes többségű makói önkormányzat egyszerűen nem támogatta újabb öt esztendőre az igazgatói kinevezését, holott kihívója sem volt.Annak ellenére, hogy a teljes tantestület támogatását élvezte Rója István, a kormány nem fogadta el a pályázatát, így menesztették - idézte fel Botka, aki szerint leváltásának igazi oka az volt, s ezt a Fidesz nem is titkolta, hogy a Rója által vezetett intézmény az országban szinte elsőként csatlakozott a miskolci gimnázium kezdeményezte szakmai tiltakozáshoz, az iskolaigazgató pedig a kockás inges tiltakozás helyi vezéralakjának számított.- A Fidesz azért büntette meg Rója Istvánt, mert kiállt a gyermekeink érdekében - összegzett a szegedi polgármester, aki szerint ennek a világnak kell véget vetni 2018-ban. "Nem csak a megfélemlített tanároknak, hanem mindenkinek, akit szakmai vagy politikai véleménye miatt megtorlás fenyeget ebben az országban, azt üzenem: ne féljenek" - fogalmazott Botka, egyértelművé téve: az MSZP szövetséget ajánl mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy elég volt a fideszes rombolásból, elég volt a megfélemlítésből. "Makón Rója István személyében találtunk ilyen szövetségest. Közösen fogunk dolgozni azért, hogy az oktatáspolitika igazságtalanságait megszüntessük" - tette egyértelművé.Az MTI este fél 8-ig nem számolt be az újabb jelöltállításról. A Népszava elérte Rója Istvánt, aki nem csupán saját szakmai hányattatásáról beszélt, hanem arról is: maga is úgy látja, mindaz ami vele történt a hatalomgyakorlás lenyomata. A volt igazgató, aki szeptembertől tanárként folytatja az eddig általa vezetett intézményben, korábban nem foglalkozott politikával, de az oktatási rendszer átalakítása kiváltotta ellenérzéseit, amit nem félt kifejezni.Rója többször is nyílt levélben adott hangot elégedetlenségének, legutóbb pedig egyenesen rosszindulatúnak és sértőnek nevezte Lázár János megjegyzését, miszerint azért váltották le, mert az intézmény színvonala folyamatosan csökkent volna. Róját sokan tisztelik iskolájában, májusban, majd június elején több mint 500-an tüntettek amellett, hogy tovább vezethesse az intézményt. A hatalmat nem hatotta meg a kiállás.