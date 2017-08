A BKK vezetői mindenkit hülyének néznek

Orbán lenyúlhatja az önkéntes nyugdíjpénztárakat is?

Szerző: Herczeg Ármin

A minap bírói ítélet mondta, ki, hogy tisztességtelen a BKK azon gyakorlata, hogy 92-szeres (igen, 92-szeres) pótdíjat szab ki a bliccelőkre. Ehhez egyébként sokak szerint még bíróság sem kellett volna, első hallásra is abszurd a dolog. Az is sokat fizet, akinek nincs érvényes parkolójegye, de még a felét se a BKK által meghatározott összegnek.A bíróság azonban hiába tartja tisztességtelennek ezt a 92-szeres pótdíjat, a BKK-nak esze ágában sincs csökkenteni ezt az összeget. Az Indexnek olyanokat írtak, hogy egy bírói ítélet még nem tekinthető konzekvens bírói gyakorlatnak. Lefordítva ez nagyjából annyit jelent, hogy egy bíró még akár hülye is lehet, de legalábbis butább a BKK jogászainál, akik hosszan fejtegetik, hogy miért nem kell foglalkozni azzal, hogy a bíróság szerint tisztességtelen a bírságolási gyakorlatuk.Azt azért biztatóan teszik hozzá a BKK közleményében, hogy figyelik a bírói ítéleteket, és ha szükséges megvizsgálják az intézkedés lehetőséget. Azt hiszem erre szokták mondani, hogy ennél semmitmondóbb, mindenkit hülyének néző mondatot egy század marketinges sem tudott volna megfogalmazni