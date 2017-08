A CEU törvényt el kell törölni

Forrás: MTI-Sztárklikk

Tóth Bertalan közölte, a Fidesz és a KDNP a rendkívüli parlamenti ülésről való távolmaradással bebizonyította, hogy nem érdekli az ország jövője, sem az általuk bajba juttatott több százezer ember sorsa.A politikus az ülést követő sajtótájékoztatóján azt mondta, a kormánypárti képviselők inkább a nyaralást választották, ahelyett, hogy a CEU-törvény eltörléséről és a kilakoltatások felfüggesztéséről tárgyaltak volna.Látható, hogy a Fidesz-KDNP-t leginkább a hatalom megtartása és a saját önző érdekei vezérlik, hiszen korábban volt olyan "bosszúvágytól fűtött javaslatuk", amelynek érdekében nyáron is össze tudták hívni a parlament ülését - tette hozzá.A politikus felhívta a figyelmet, hogy a hitelintézetek eddig 72 ezer családdal szemben indítottak valamilyen végrehajtási eljárást, és az első negyedévben 774 kilakoltatást hajtottak végre.A devizahitelek problémája továbbra is jelen van a magyar családok életében, a kormány ugyanis nem oldotta meg a kérdést - mondta a Tóth Bertalan.A frakcióvezető azt követelte, hogy az MNB devizahitelek forintosításából származó nyereségét fordítsák az adósok megsegítésére, és vizsgálják meg, hogy a felvételkori és az átváltási árfolyam közötti különbséget hogyan lehet eljuttatni az adósokhoz.A képviselő hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság harminc napos határidőt adott a magyar parlamentnek a felsőoktatási törvény módosítására, és ha ezt nem teszi meg, akkor az ügy az Európai Bíróság elé kerül, ahol akár bírságot is kiszabhatnak.A frakcióvezető leszögezte, 2018 után a magyar egyetemeknek és főiskoláknak vissza kell kapniuk azt az autonómiát, amelyet a kormány elvett tőlük.