A CIA félt az István, a király rockoperától

Elképesztő dolgokra jutott ideje az amerikai hírszerzésnek. Egy 1985-ös jelentésük részletesen foglalkozik a magyarországi belső politikai folyamatokkal.A Kádár-rendszer iránti növekvő elégedetlenséggel kapcsolatban megállapítják: terjedőben a nacio¬nalizmus, népszerűek a túlfűtötten hazafias eszmék, megjegyzik, számtalan filmet, könyvet és dalt inspirált ez az érzet. Döbbenetes módon a CIA az István, a királyt találta a legszemléletesebb példának, mint "a populáris nacionalizmus egyik legerősebb lenyomatát", szerintük a rockopera hatalmas sikere és népszerűsége bizonyítja a minden korábbinál erősebb idegenellenességet.A 13 oldalas jelentés a szerzőket, Szörényi Leventét és Bródy Jánost is név szerint említi. Elismerik, "impresszív művészi munka", és hogy István a legnépszerűbb magyar történelmi hős. De utalnak egyes elemzésekre, amik szerint a darabban Istvánt "nem nehéz behelyettesíteni Kádár Jánossal, a megjelenített kereszténységet pedig a marxizmussal". A dologról a Bors megkérdezte Szörényi Leventét, akit mindez egyáltalán nem lepett meg.- A történelemtanárom egyszer váratlanul kirohant az osztályteremből, azt kiabálva, ő nem tanítja ezt a sok hazugságot. Persze amúgy is tudtuk, nem kell mindent elhinni - kezdte a Borsnak Szörényi. A zeneszerző szerint a fenti összehasonlítást is a kommunisták találták ki a maguk megnyugtatására, hogy jó szívvel elviseljék és engedélyezzék a bemutatót.- Ezt már akkor tudni lehetett, az akkori politika nagyon odafigyelt az ilyesmire. A rockopera tömegeket mozgatott meg, ők meg így kezelték a helyzetet. Belemagyarázták, hogy Kádár János egyenlő Istvánnal, a jövőbe látó és Koppány pedig a "maradi" Nagy Imre. Ha ez járt volna a fejünkben, meg sem születik a darab! Egyébként titkosszolgálati iratokból az is kiderül, hogy szerettem volna eladni a művet Amerikában. Bár el tudtam volna! - viccelődött a legendás zeneszerző a CIA-jelentés kapcsán.