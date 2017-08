A civil szervezetek szabályozása nem jobboldali lépés, hanem nemzetbiztonsági

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az EU migrációs biztosa szerint azonban újabb migrációs hullám várható.Marco Minniti hangsúlyozta, hogy a Földközi-tengeren dolgozó civil szervezetek munkáját szabályozó magatartási kódex az után vált elkerülhetetlenné, hogy június 28-án harminchat óra alatt egyszerre több mint 12 ezren érkeztek az olaszországi partokra huszonöt különböző mentőhajóval."Ha ez így folytatódik, jelentős feszültséghez vezet Olaszországban, káoszt és félelmet teremtve" - jelentette ki Marco Minniti. Úgy vélte, hogy a következő évtizedben a migráció lesz a központi politikai téma Olaszországban éppúgy mint máshol is.A belügyminiszter elutasította az olasz baloldali politikai körökben megfogalmazott vádakat, miszerint az civil szervezeteket érintő intézkedések bevezetésével jobboldali politikát folytat.A balközép Demokrata Párt (PD) politikusaként Marco Minniti kijelentette, hogy a magatartási kódex nem jobboldali, hanem a nemzetbiztonságot szolgálja.A baloldalnak is azok mellett kell állnia, akik a migrációtól tartanak - mondta az olasz belügyminiszter. Hangsúlyozta, hogy a migránsok befogadásának korlátai vannak, mivel nem tudnak mindenkit integrálni.Marco Minniti megjegyezte, hogy a római kormány magatartási kódexét aláíró szervezetek nem "nemesebbek" az ezt elutasító szervezetekhez képest, de aki az együttműködést választja, "nagyobb bizalmat élvez".A civil szervezetek mentenek, de "Olaszország fogadja be a megmentett embereket, és a mentésnek a befogadó ország állampolgárainak biztonságával is összhangban kell lennie".Marco Minniti kijelentette, év eleje óta először júliusban csökkent az érkezések száma a tavalyi év ugyanezen hónapjához képest. Az olasz belügyminiszter szerint a következő lépés regisztrációs központok felállítása lesz Líbiában a nemzetközi migrációs szervezetekkel együttműködésben.Dimitrisz Avramopulosz EU migrációs és belügyi biztosa a La Stampa olasz napilapnak kijelentette, nem lehet arra számítani, hogy a migrációs nyomás pillanatnyi csökkenése tartós lesz, mert hamarosan újabb hullám várható Líbiából. Hozzátette, a veszélyes líbiai helyzet miatt az országban jelenleg nem lehet nemzetközi táborokat felállítani.