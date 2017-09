A civil törvény miatt, milliárdos mínusszal zárhatnak a civilek

Forrás: Hírt TV / Sztárklikk

"Hogyha mind a kettő megvan együtt, hogy családszervezet és egyházak, a közösségnek az ereje, illetve az anyagi támogatás, akkor biztos, hogy a családalapítás sokkal nagyobb lehetőséget és erőt kap" - a gyermekvállalást ösztönző családi napon dicsérte a támogatási rendszert a civil ügyekért felelős államtitkár, Soltész Miklós.A hasonló célokat kitűző civil szervezeteket jó része ugyanakkor idén kevesebb forrásból gazdálkodhat. Legtöbb bevételük ugyanis az adófizetőktől érkező szja-felajánlásból származik, ez pedig idén jelentősen, összesen 1 milliárd forinttal esett vissza tavalyhoz képest.Ennek részben az online adóbevallás bevezetése az oka, ebben a rendszerben ugyanis sokan nem határoznak adójuk egy százalékáról. Csökkent a bevétel az SOS Gyermekfalunál is. A szervezet munkatársa szerint egy ideje az emberek bizalma is megingott az alapítványokban."Most 2016-ról, 2017-re van benn egy csökkenés, amire számítottunk, bár nálunk az a sajnálatos hogy az éves tervezés jóval korábban zajlik, mint ez a jogszabály egyáltalán napvilágra került. Mi mikor megpróbáltuk betervezni az elkövetkezendő három évet, akkor nem kalkuláltunk azzal hogy az 1% csökkenni fog" - mondta az SOS Gyermekfalu adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója, Romet-Balla Ágnes.Jelentős kiesés ez a Rex Kutyaotthonnak is, ahol jelenleg 250 állatról gondoskodnak."Ami minket illet, a bőrünkön érezzük azt, hogy folyamatosan csökken az 1% és az újabb és újabb adóhatósági törvényeknek a következtében történik így. Most 25 százalékkal csökkent az adófelajánlóknak, az 1%-okat felajánlóknak a száma, ami nem feltétlen azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb ember van, hanem azokat az ingadozókat, akik idáig odaadták, azokat most az új rendelkezés elhappolta tőlünk" - mondta el Király Péter, a Rex Kutyaotthon alapítója.Negatív hatása lehet a civiltörvénynek is, amely alapján állami honlapon listázzák a külföldről támogatást kapó civil szervezeteket. Ide felkerült Csányi Sándor alapítványa is, igaz az OTP-vezér szerint, akinek nincsen takargatnivalója, az nem kerülhet kellemetlen helyzetbe a rendelkezés miatt."Nem tartom szégyennek, ha valakit külföldről támogatnak, ha valaki olyan tevékenységet végez. Akinek a munkáját külföldről is elismerik, azt nem kell szégyellni, nyilván más a helyzet, ha azok a pénzek nem abból jönnek, amik nem megmagyarázhatóak" - mondta korábban Csányi Sándor.Az adószakértő szerint az alapítványok a modernizáció áldozatai lettek, az elektronikus adóbevallásnál visszajelzést sem kötelező küldeni a hatóság részére, így könnyen elfelejtődik az 1%-os támogatás. A pénz pedig így az államkasszát gazdagítja.