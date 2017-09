A civilek zseniálisan leplezték le Németh Szilárd hazugságát

Szerző: Jász Zoltán

A múlt héten jártam a szerb határzárnál és magam készítettem az alábbi fotót. Hatalmasat csalódtam. Sehol egy köveket dobáló, ordibáló, mocskos migráns. Csupán négy sátor a kerítés tövében. Meg is sajnáltam Orbán Viktort, hiszen, új ellenségeket kell keresnie, ami nem könnyű feladat.Jelenleg van egy 87 éves bácsi, aki persze nagyon gonosz, de mégsem lehet felépíteni rá egy egész kampányt, hiszen ebben a korban bármelyik pillanatban bekövetkezhet, hogy eltávozik az örök vadászmezőkre.Nem maradt más hátra, új démonokat kellett keresni. A kormánytagok nem is töprengtek sokáig. Jobb híján előhúztak a kalapból három civilt, akikkel szemben meg lehet védeni a törvényes rendet.Németh Szilárd be is jelentette a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését követő sajtótájékoztatón, hogy megtalálták az őszi zavargások felbujtóit: Gulyás Mártont, Schilling Árpádot és Vágó Gábort.Egy pillanatra megrémültek a civilek, hiszen ennek a fele sem tréfa. Ők hiába tudják magukról, hogy a légynek sem tudnának ártani, az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a kormány bármikor letartóztat ártatlan embereket, koholt vádak alapján.Ekkor támadt az a zseniális ötlet, hogy szervezni kell egy olyan tüntetést, amire szinte senki sem megy el, mondhatni érdektelenségbe fullad, és akkor majd mindenki láthatja, hogy Németh Szilárd hazudott. Szerencsére a három civil egyike egy Jászai Mari-díjas rendező, így nem tűnt lehetetlennek kitalálni és lebonyolítani egy ilyen előadást.Így is történt: meghirdették a "Rendületlenül" címre keresztelt, szolidaritási gyűlést.Minden a tervek szerint alakult. A Facebook-esemény meghirdetését követően, alig pár tucatnyi ember jelezte, hogy érdeklődne a tüntetés iránt.Az esemény helyszínén sem ért meglepetés. Egy kis színpad, néhány fáradt előadó, és talán 100-200 békésen ácsorgó ember...Így hát bebizonyosodott, hogy Németh Szilárd hazudott. Ember legyen a talpán, aki ezek után meg meri vádolni Schilling Árpádékat, hogy Budapest felforgatására készülnek.