A CÖF szerint belső árulás történt

Forrás: Magyar Idők

Nem külső erők lehetetlenítették el a budapesti olimpiát, belső árulás történt, békemenetre ugyanakkor most nincs szükség - erről beszélt a Magyar Időknek a Civil Összefogás Fórum elnöke, Csizmadia László.A kormánypárti szervezetet azután kereste meg a kormánypárti napilap, hogy a Momentum aláírásgyűjtése miatt Stefka István belengette, majd jól elveszik az aláírók kedvét."Nem biztos, hogy majd adandó alkalommal nem lesz szükség békemenetre. Méghozzá olyan békemenetre, amely végleg elveszi a kedvüket ettől az egész Magyarország elleni kampányolástól" - fejtette ki a 444 szerint egy kerekasztal-beszélgetésen a Pesti Srácok lapigazgatója.Kormányközeli újságírók, elemzők az utóbbi időkben egyébként is többször bírálták nemcsak a momentumosokat, de azokat is, akik aláírták kezdeményezésüket. A Demokrata főszerkesztője, Bencsik András hazaárulásról beszélt, a lap másik szerzője, Ungváry Zsolt mentálisan sérült emberként ábrázolta az aláírókat, akik "mérgezik a környezetük, az országuk levegőjét".Hatalmas erkölcsi megvetésről beszélt a Magyar Időknek Csizmadia László is. Kifejtette, a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány naponta kap leveleket arról, hogy nem is mindenki ellenzi az olimpiai pályázatot, ezt pedig kormánypárti vonulással kell nyomatékosítani. Csizmadia viszont szavai szerint hűtené a kedélyeket, és úgy látja, "a felhergelt tömegeket nem szabad utcára vinni".