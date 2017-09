A DK álláspontja Lattmann Tamás miniszterelnök-jelöltségéről

Mészáros Lőrinc magasról tesz a bíróság döntésére

Támogatóik érdekében titkolózik a taopénzekkel a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány - állítja az elnök.

Mészáros Lőrinc a Hír TV-nek azt mondta: csak akkor mutatják be a taotámogatásaik elszámolását, ha a Kúria is erre kötelezi őket. A felcsúti polgármester szerint a taopénzekkel egyébként sem lehet csalni. Fizikai képtelenség, hogy egyetlen egy forint is bárhova elfolyjon - állítja Mészáros Lőrinc a taopénzekről. A felcsúti polgármester úgy...