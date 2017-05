A DK is elmegy a Horthy-szobor avatására

Közleményükben ezt írják: A perkátai fideszes önkormányzat zöld utat adott annak, hogy a községben Horthy Miklósnak állítsanak szobrot. A magyar jobboldal láthatóan semmit sem tanult a múltból, ha újra áramos drótkerítésekben és Horthy-szobrokban látja a magyar jövőt.A DK szerint ha ma hagyjuk, hogy Horthynak szobrot állítsanak, akkor holnap dicshimnuszokat írnak majd a fehér terrorról, holnap után pedig újra zsidózni fognak "sorosozás" helyett. Nem csak az agresszív fideszes kisebbség, hanem a kormányellenes többség felelőssége is, hogy ilyen soha ne történhessen meg újra. Nem fogjuk hagyni, hogy a magáról minden emberi és civilizációs kontrollt ledobó jobboldal a zsigeri idegengyűlöletét a fasiszta romantikában élje ki - hangsúlyozzák ki közleményükben.A DK május 20-án a szoborállítás tervezett helyszínén fog tüntetni, hogy akár csak a székesfehérvári Hóman-szobor felállítását, a perkátai Horthy-szobor felállítását is megakadályozza. Senki sem dicsőítheti a zsidótörvények, a fehér terror és több százezer magyar ember halálának felelősét.A DK beszédesnek tartja, hogy a Horthy-szobor kapcsán újra összeállt a Fidesz-Jobbik frakció, hiszen több jobbikos prominens is részt venne a szoborállításon. Ismét kiderült, hogy összenő, ami össze tartozik, a Jobbik sem tud más lenni, mint mi lényege - zárul az ellenzéki párt közleménye.