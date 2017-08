A DK is távolmarad a mai rendkívüli parlamenti ülésről

A Demokratikus koalíció nem vesz részt a mai parlamenti ülésen. Tesszük ezt azért, mert amikor a Népszabadságot bezárták, akkor a sajtószabadság lábbal tiprása elleni tiltakozásul a DK kivonult a napi plenáris ülésekről, és csak azokon a szavazásokon veszünk részt, ahol kétharmados törvényeket gyújt be a Fidesz, és azokat esetleg meg lehet akadályozni. A DK a CEU megmentése érdekében egyébként korábban népszavazási kezdeményezést nyújtott be, amit a Nemzeti Választási Iroda elutasított, tehát ez ügyben is tiszta a lelkiismeretünk. A DK következetes párt, ezért maradunk távol a mai plenáris üléstől is"

A parlament ugyan határozatképtelen lesz, a napirend előtti felszólalások során vitázhatnak a képviselők, ugyanis várhatóan a Fidesz-KDNP is jelöl felszólalót.A mai ülés összehívását még támogatta, de mégsem vesz részt rajta a Demokratikus Koalíció. A döntésüket azzal indokolták, hogy az Orbán-kormányt nem parlamenti munkával, hanem a választásokon lehet legyőzni.A DK a Népszabadság bezárása elleni tiltakozásképp nem vesz részt a parlamenti munkában.- mondta el Gréczy Zsolt, a párt szóvivője.