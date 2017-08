A DK nagyon kiakadt a narancssárga telefonon

Forrás: MTI-OS

Varju László arra a lapinformációra hivatkozott, miszerint a kormány elrendeli, hogy minden államigazgatási és rendvédelmi szervet, kormányhivatalt, állami kórházat, kormányzati fenntartású közigazgatási szervet, valamint az Országos Bírósági Hivatalt és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot is egy nem nyilvános, vezetékes telefonszolgáltatással kell összekötni.A független parlamenti képviselő azt mondta, újra megjelennek a piros telefonok, amelyek most már "narancssárga" telefonok lesznek. A lépéssel közvetlen irányítás alá kerülnek a kormányzati hivatalok, a bíróságok és a kórházak - vélekedett az ellenzéki politikus.Mint mondta, a Fidesz pártállami ellenőrzéssel akarja uralni a helyzetet, elnémítani a kórházigazgatókat, utasítani és befolyásolni a bírákat, illetve befogni a kormánnyal ellentétes véleményen lévő hírközlési szervek és hatóságok száját.A politikust kérdezték Vona Gábor ATV-nek adott interjújáról is: a Jobbik elnöke arról beszélt, hogy a nyugdíjasokat ugyan továbbra sem követi meg, a zsidóságtól és a cigányságtól viszont hajlandó bocsánatot kérni. A Demokratikus Koalíció álláspontja szerint a Jobbik már az elmúlt évet is azzal töltötte, hogy feledtetni próbálta az EU-s zászló elégetését, a zsidózást és a cigányozást, az emberek viszont nagyon messze vannak attól, hogy megbocsáthassanak nekik - fogalmazott Varju László. Hozzátette, hogy a választás közeledtével a jobbikosok szeretnék jobbnak láttatni magukat annál, mint amilyenek, de valójában nem tudnak megváltozni.