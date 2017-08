A fasizmus gyökereihez térnek vissza Orbánék

Szerző: Korózs Lajos

Az államtitkár lehet, hogy tanulatlanságból vagy műveletlenségből (egyik a másikat feltételezi) mondja ugyanazt, mint az olasz fasiszták Mussolinivel az élen. Ők ugyanis az un. fasiszta tudat kialakítását a "lelkek részévé", "életérzéssé" kívánták változtatni.Volt is rá egy programjuk: a "Carta della Scuola" (Iskolai Charta). Ez volt hívatott megteremteni az új embert, a "Homo "Novus fascista" -vá! Ismerős ugye? Új oktatási és nevelési programot hirdettek, gondolom az oktatás rovására, mégpedig a "libro e moschetto" (könyv és puska).Mi ezzel az államtitkári kijelentéssel és magyarázattal a baj? Többek között az, hogy kísértetiesen hasonlít az olasz fasiszták magyarázatára. Mi sem jellemzi jobban többek között a fasizmust mint:- új civilizáció építésének akarata- a küldetéstudat- militarista színezetű mozgalom- az ifjúság, az erő és a sport dicsőítése- etatizmus, az állam szerepének abszolutizálásaFolytathatnám tovább. Most csupán azt említeném meg, hogy fasizmus gyökereihez térnek vissza Orbánék.Gaetano Mosca a The Ruling Class (1896) című munkájában fejtette ki azt az elméletét, hogy minden társadalomban egy "szervezett kisebbség" uralkodik egy "szervezetlen többség" felett. Eszerint csak két társadalmi osztály létezhet, az "irányítók" és az "irányítottak". Ehhez a politikához pedig militarizálni kell az egész társadalmat, benne az oktatást is!- Van ennek folytatása, és ha ön kedves olvasó hasonlóságokat vél felismerni, akkor jelentem: megérkezett a mai Magyarországra.- A gyűlések, jelképek, politikai liturgia külső képének erőteljes hangsúlyozása, érzelmi és misztikus szempontok előtérbe helyezése ismerős önnek, akkor FIDESZ gyűlésen vagy kormányrendezvényen van (tisztavatás, parlamenti nyitóbeszéd...)- A férfiasság, a férfiuralom kiemelése, a társadalom erősen organikus szemlélete mellett.- Az ifjúság dicsőítése, a generációk közötti konfliktusok hangsúlyozása. A tekintélyuralmi, karizmatikus, egyszemélyi vezetés hangsúlyozása mind-mind a fasizmust jellemzik.Emilio Gentile: a fasizmus 10 fontos pontban foglalta össze, de ebből én csak néhányat idézek ide:- A nemzeti közösség iránti önkéntes, fegyelmezett és totális odaadás polgári etikája, férfiasság, bajtársiasság és harci szellem.- Egyetlen állampárt, amelynek feladata a nemzet fegyveres védelme, a vezető káderek kiválasztása, a tömegek állandó érzelmi mozgósítása.- Az ellenzéki fellépések, eltérő törekvések feltárására és akár szervezett terrorral történő felszámolására létrehozott rendőri apparátus.- Felülről kinevezett személyekből álló politikai hierarchia, amelyet egyszemélyi vezető koronáz meg, akinek a személyét szent karizma övezi, aki végső soron a párt és a rezsim minden tevékenységét irányítja és koordinálja.- A gazdaság korporatív elvek mentén történő megszervezése, a szakszervezeti tevékenység elnyomása, az állami beavatkozás fokozatos kiszélesítése.És néhány gondolat a fasizmus kialakulásának előjeleiről:1. Média gátlástalan kontrollja2. Korrupció és a klientúra kiépítése3. Ellenségkép kialakítása (mindegy hogy kik, csak legyen)4. Karhatalom megerősítése (TEK)5. Nemzetbiztonság iránti vonzalom - titkosszolgálatok megerősítése6. Állam és az egyház összeolvadása7. Nagyvállalatok iránti vonzalom érdekeik védelme - stratégiai megállapodások8. Munkavállalói jogok csorbítása- új MT9. Értelmiség és a művészek megvetése10. Szexizmus és kisebbségek/másság megvetése11. Bűnüldözés és a fegyelem utáni vágy + büntető populizmus