A fasizmus nyíltan grasszál Orbán Magyarországán

Forrás: b1.blog.hu

John Le Carré a Guardianben publikált cikkében úgy gondolja, hogy a fasizmus nyíltan grasszál Magyarországon és Lengyelországban, sőt még bátorítást is kap.A világhírű író, aki nemigen szerepel a nyilvánosság előtt, a londoni Royal Festival Hallban, az Orvosok Határok Nélkül megsegítésére tartott rendezvényen arra is felhívta a figyelmet, hogy mérgező párhuzamok vannak Trump és a múlt század 30-as évei között, amikor is felbukkant a fasizmus.Úgy fogalmazott: rá kell ébredni, valami rendkívül súlyos dolog történik. Amerikában fajgyűlöletet keltenek és mindent elárasztanak a hamis hírek. És ez a demagógia fertőző, de hát ezt már átélte Európa, nagyjából 90 évvel ezelőtt.