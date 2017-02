A Fidesszel és a Jobbikkal is együttműködne a Momentum

Szerző: Frey

Orosz Anna, a Momentum egyik vezetője az ATV A nap híre című műsorának vendége volt. Ott arról beszélt, hogy megkezdik az országjárást,a cselekvés kis köreit szeretnék létrehozni. Egyúttal bejelentette, hogy mindenki mástól függetlenül kívánnak indulni a 2018-as választáson. Ha frakciójuk lesz ott "ügyek mentén" bármelyik párttal együttműködnének, fel is sorolta a Fideszt, a Jobbikot és az MSZP-t.A bejelentés vélhetően nem okoz osztatlan örömöt mindazok között, akik azért támogatták a Momentumot, mert azt gondolták, az Orbán-rendszer megalkuvás nélküli ellenzékét támogatják.Többen is aggódnak, hogy a Momentum párttá alakulása tovább nehezíti az ellenzék egységes fellépését, ráadásul a Fidesz esetleges támogatása felveti annak kérdését is, hogy a számos fiatalt megmozgató szerveződés valójában melyik oldalon áll.Korábban balliberális értelmiségi körökben már zavart okozott a Momentum megnyilatkozása az "egészséges nemzettudatról." A Fidesszel és a Jobbikkal lebegtetett együttműködés nem tisztítja ezt a homályt.