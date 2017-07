A Fidesz agyába Soros György nagy léket vágott

Félelmetes eredmények a Nézőpont legújabb kutatásában

Ha most vasárnap lenne választás, a 2014-es voksolással közel azonos eredmény születne, ami egyértelmű pozitív visszajelzés a kormánypártoknak - mondta Fodor Csaba az Origónak a Fidesz-KDNP első félévét értékelve.

A Nézőpont Intézet elemzője a hírportálnak elmondta, szerinte fontos szempont, hogy az ellenzék jelenlegi állapotában nem lenne képes kormányozni az országot, és ez a választók széles csoportja számára is nyilvánvaló. Az elemző kijelentette: a kabinet mozgásterét az is nagyban növeli, hogy az idei évben a várakozásokat is felülmúlta a gazdaság te...