A Fidesz eljárást kezdeményez Botka ellen

Forrás: MTI

Hidvéghi Balázs sajtótájékoztatóján azt mondta, Botka László sokadszorra módosított vagyonnyilatkozatán.Szeretnék tudni, mi az, amit feltüntetett a szocialista politikus és mi az, amit nem, mi a valós vagyoni helyzete.Megjegyezte, több milliós luxus nyaralásról már tudnak, kiderült egy 25 milliós luxusterepjáró is, illetve több milliós Rolex-órákra is fény derült. Legutóbb az került nyilvánosságra, hogy egy halas tóról és egy körülötte lévő nagyméretű telekről is megfeledkezett - jegyezte meg.Miről derül még ki a következő napokban, hogy bár vagyona részét képezi, de nem tüntette fel? - tette fel a kérdést a fideszes politikus. Hidvéghi Balázs szerint nagyon úgy tűnik, hogy Botka László át akarja vágni az embereket, álszent módon papol az igazságosságról, a gazdagok ellen fogalmaz meg jelszavakat, eközben vagyonnyilatkozata hiányos.Kérdésre közölte, ismeretei szerint a vagyonnyilatkozati eljárásnak az a menete, hogy az önkormányzatnál létre hoznak egy eseti bizottságot, amiben minden politikai erő képviseltetheti magát, és megvizsgálják, hogy a vagyoni elemek megfelelnek-e a valóságnak. Azt, hogy ebből milyen jogi lépések következnek, korai még megmondani, de szeretnék tisztába tenni ezt a helyzetet.