A Fidesz és a Jobbik beismerő vallomása

Szerző: Ujhelyi István

Miközben a Fidesz átláthatóságról és tisztességről papol, addig a kormánypárt EP-képviselői sunyiban leszavazták tegnap, hogy az EP átfogó vizsgálatot indítson az azeri csúszópénzek ügyében. Magam is aláírója voltam annak a módosító indítványnak, amely egy átfogó korrupcióellenes és emberi jogi jelentés részeként konkrét lépéseket fogalmazott meg az azeri pénzmosodáról szóló hírekkel kapcsolatban.A módosító javaslat előírja, hogy meg kell vizsgálni és a legszigorúbb ellenőrzésnek kell alávetni azokat a feltárt információkat, amelyek szerint európai döntéshozókat fizettek le az azeri vezetés tagjai.Jól tudjuk, hogy Orbán Viktor és a Fidesz meglehetősen sajátos baráti viszonyt ápol Azerbajdzsán politikai vezetésével, a sötét hátterű és sorsú pénzekből pedig tudhatóan Budapestre is jutott. Ezeknek a pénzmozgásoknak az útját és okát minden részletre kiterjedően ki kell vizsgálni.Azzal, hogy a Fidesz képviselői leszavazták ezt a módosító indítványt, a Jobbik politikusai pedig tartózkodtak, egyértelművé tették, hogy nem az átláthatóság és a tisztesség, hanem sajátos koalícióban a sötétség és korrupció oldalán állnak.Még szerencse, hogy az Európai Parlamentben többségben vannak az európai demokraták, így a Fidesz és a néppárti ellenkezéssel szemben is többségi támogatást kapott az azeri vizsgálat ügye, így remélhetőleg hamarosan érdemi válaszokat kapunk a felmerülő, súlyos kérdésekre.