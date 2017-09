A Fidesz felszólította a kormányt!

Forrás: MTI / Sztárklikk

A politikus hangsúlyozta: Soros György számos helyen nyilatkozott, írt arról, hogy kívánatos volna, ha az Európai Unióba évente egy millió muszlim bevándorló érkezne.Szerinte az Európai Bíróság a betelepítési kvóta ügyében hozott szerdai ítéletével ennek a tervnek a megvalósításához nyitott kaput, hiszen abban született döntés, hogy a bevándorlók befogadásáról nem a nemzetállamok dönthetnek, hanem Brüsszel.Hozzátette, ma még csak néhány ezer bevándorló befogadásáról döntöttek, de a "következő napokban, hetekben, években ez pedig százezres vagy milliós nagyságrendű lehet".Puskás Imre szerint ez nem csak egy "elővetített vízió" a részéről, hiszen az EU ügyeiben jól tájékozott Politico című lap is arról írt, hogy a kötelező kvóta mértékét az unió máris a duplájára akarja emelni, míg az Európai Parlament szocialista frakciójának vezetője örömmel fogadta a bíróság döntését és kinyilvánította, hogy a kötelező kvóta gyakorlattá válhat, és alkalmazásával a bevándorlók szétosztása gördülékeny lehet.Puskás Imre közölte, a magyar kormány és a Fidesz is elfogadhatatlannak tartja az Európai Bíróság döntését, amely véleményük szerint politikai nyomásra született.Hozzátette, ez a döntés a magyar emberek számára is elfogadhatatlan, hiszen számos alkalommal megnyilvánulhattak arról, hogy együtt akarnak-e élni bevándorlókkal, illetve támogatják-e a kötelező betelepítési kvótát, és mindannyiszor úgy foglaltak állást, hogy ezekben a kérdésekben továbbra is Magyarország, saját akaratából dönthessen, és dönthessen úgy, hogy nem kíván bevándorlókat befogadni.Puskás Imre hangsúlyozta: az ellenzéki pártok a betelepítési kvóta ügyében össze-vissza és felelőtlenül beszéltek, hiszen Vona Gábor, a Jobbik elnöke úgy nyilatkozott, hogy el lehet gondolkodni pár ezer bevándorló befogadásáról, míg az MSZP-s Ujhelyi István és a DK is azt mondta, hogy nincs is kötelező betelepítési kvóta.A Fidesz szóvivője szerint ezzel szemben a magyar kormány álláspontja és cselekedetei következetesek és a magyar emberek szándékainak megfelelőek voltak.A Fidesz és a Fidesz-frakció nevében ezért arra kérte a kormányt, hogy ezt a magatartást továbbra is gyakorolja, álljon ellen a Soros-terv érvényesítésének, akadályozza meg, hogy a magyar emberek akarata ellenére kényszerbetelepítés történjen, és "ha kell, akkor a Brüsszelben születő minden egyes ilyen betelepítési ügyben a fellebbezés, a jogi eljárás minden lehetőségének a megragadásával álljon ellen, és akadályozza meg".