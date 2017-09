A Fidesz jobban utálja Sorost, mint amennyire szereti a határon túli magyarokat

Szerző: Lendvai Ildikó

Pontosabban magának Oroszországnak: Hogy minél kevésbé hivatkozhasson a jövőben az ukrán területeken élő oroszokra, ahogy a Krímnél tette, nyelvileg ukránosítanák az ukrajnai oroszokat.Oroszország valóban agresszor Ukrajnával szemben. De ez nem mentség arra, hogy most az ukrán állam túszként kezelje orosz lakóit (és mert mégsem merte őket külön diszkriminálni, velük együtt a többi kisebbségét, magyarokat, románokat, lengyeleket), és velük szemben meg ő lépjen fel agresszívan.Az új törvény csak az óvodában és az alsó négy osztályban hagyná meg a jogot arra, hogy az orosz, magyar stb. gyerekek mindent az anyanyelvükön tanulhassanak, ha a szülők ezt választják. 10 éves koruktól, vagyis a 9 osztályos általános iskola 5-9. osztályában és a középiskolában már megszűnne a "magyar" ("orosz" stb.) iskola, és a tantárgyak nagy részét ukránul kellene tanulni.A felsőoktatásban pedig a tanítási nyelv csak ukrán lehet, ami halálra ítélné a Beregszászi Magyar Főiskolát és az Ungvári Egyetem magyar nyelvű karait.Van ugyan valamennyi átmeneti idő, de az máris aggodalmat kelt, hogy az országos és helyi médiában már most többségben kell lenniük az ukrán nyelvű műsoroknak, és állítólag arra is készülnek, hogy az üzletekben csak ukránul lehessen beszélni.Ehhez képest nem vigasz, hogy a törvénynek vannak korszerű általános elemei a pedagógusok nagyobb önállóságáról, a középiskola meghosszabbításáról.A kormány és az ellenzék tehát jogosan kritizál. De...mert sajnos van "de":1. A magyar kormányt Ukrajnában (joggal) Putyin csatlósának tekintik, ő tehát az utolsó, amelynek véleményét érdemesnek tarthatják megfontolni. Régi bűnöknek hosszú az árnyéka.2. A beregszászi magyar főiskolát egy alapítvány működteti, nem az állam finanszírozza, státusza tehát ugyanaz, mint nálunk a CEU-é. Az ukrán kormány most ugyanúgy "törvényre" hivatkozva akarja ellehetetleníteni, mint a miénk a CEU-t. Ugye nem esik jól?3. A "Közös Ország" mozgalom által szervezett tiltakozásra a nemzetellenesnek kikiáltott demokratikus pártok eljöttek, a Fidesz nem, mondván, ez "Soros-bábjáték". Vagyis a kormánypárt jobban utálja Sorost ill. a művileg gyártott fantomképet, mint amennyire szereti a határon túli magyarokat. Nagyobb szüksége van ellenségre, mint barátokra.Így nehéz lesz...