"A Fidesz már az iskolákat is kampánycsatatérré akarja változtatni"

"Innen is jelzem madame Tarlósnak, hogy ideje elgondolkodnia a tennivalóin"

Forrás: MTI-OS

Úgy tűnik, a Fidesznek az újabb sokmilliárdos és hazug nemzeti konzultáció sem elég. Most már az iskolákat is kampánycsatatérré akarja változtatni.Ezzel nemcsak a jogszabályokat sérti meg, hanem az elemi tisztesség szabályait is. Mindezt szokás szerint közpénzből, az adófizetők költségén.A magyar polgárok nem azért járatják iskolába a gyerekeiket, hogy ott használható tudás helyett ócska politikai propagandát kapjanak.A Demokratikus Koalíció követeli, hogy a Fidesz vezetői kérjenek bocsánatot az érintett szülöktől és diákoktól, és fizessék vissza a pártpropagandára költött közpénzeket.Elvárjuk, hogy a fenntartók garantálják az iskolák pártpolitika mentességét, a nyugodt tanítás és tanulás feltételeit.