A Fidesz megbecsteleníti a magyart sportolókat

A vizesvébé két hete alatt ismét nagyon hálás dolog volt magyarnak, magyar szurkolónak lenni. A rendezvénynek már vége, de úgy tűnik, hogy a Fidesz továbbra is ugyanúgy talicskázza saját haverjainak a közpénzt a vébé ürügyén, mint ahogy tette ezt a vébé előtt.



A Magyar Nemzet írta meg, hogy a Fidesz belső köreihez - konkrétan Szijjártó külügyminiszterhez - közel álló Kuna Tibor 230 millió forintért forgat videót a vizes vébéről. Igen, ez ugyan az a Kuna Tibor (képünkön), aki milliárdokért vihette a teljes vébé kommunikációját. De úgy tűnik, abban nem volt benne a videó készítés utólag. Ez az összeg nagyobb, mint amennyit egy átlag magyar család egy egész élet alatt megteremt.



Másik, szintén sporttal kapcsolatos - 444.hu által kiszúrt - hír, hogy egy sunyi költségvetési módosítással újabb 13 milliárd forintot ad a kormány stadionokra - azt egyelőre még nem tudni, hogy közvetlenül Mészáros Lőrincnek utalják-e a pénzt, vagy kap belőle más is.



A két példa kiválóan mutatja be, hogy két világkép áll itt egymással szemben: a Fidesz a sportot arra használja, hogy saját oligarcháit gazdagítsa meg belőle, és teljesen fölösleges, drága presztízsberuházásokba ölje a pénzt. Ezzel szemben mi azt gondoljuk, hogy a sportfinanszírozás középpontjában a fiataloknak, az utánpótlásnak és a tehetséggondozásnak kellene állnia

Forrás: MTI-OS

- írja közleményében Bárány Balázs, az MSZP országos elnökségi tagja.