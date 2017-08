A Fidesz megvédi a családokat a vérüket szívni akaró szocialistáktól

Forrás: MTI

A nagyobbik kormánypárt parlamenti frakciója arra reagált hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleményében, hogy Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s országgyűlési képviselő előzőleg sajtótájékoztatón azt mondta: pártja azt követeli a kormánytól, hogy "ne verjék át" a magyar családokat, ha már bejelentették, tényleg fizessék ki augusztusban a dupla családi pótlékot.Szerinte ugyanis Rétvári Bencének, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának dupla családi pótlékról szóló bejelentése "szimpla átverés", hiszen valójában arról van szó, hogy a szeptemberi családi pótlékot utalják át augusztusban, azonban így a magyar családok szeptemberben "nulla forintot" kapnak.A Fidesz-frakció közleményében azt írta, a baloldali kormányok nemcsak elvették a családi adókedvezményt, hanem még a családi pótlékot is meg akarták adóztatni. Hozzátették: ha az Alkotmánybíróság nem akadályozta volna meg 2009-ben, "havi több ezer forintot húztak volna ki" a gyermekesek zsebéből a családi pótlék megadóztatásával.Hangsúlyozták: a kormány 2010 óta nemcsak megvédte a családi pótlékot, hanem bevezette és folyamatosan bővíti a családi adórendszert, amellyel több pénz marad a családok zsebében. Úgy folytatták: a gyermekes családok iskolakezdését előrehozott családipótlék-kifizetéssel és az ingyenes tankönyvellátás kiterjesztésével is segítik.A szeptemberi családi pótlék már augusztus végén megérkezik, a most következő tanévben pedig több mint 1 millió gyerek kap ingyen tankönyvet és minden eddiginél több pénzt fordítanak az ingyenes gyermekétkeztetésre is - olvasható a közleményben.