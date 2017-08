A Fidesz miatt határozatképtelen lesz hétfőn a parlament

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Az LMP és a Demokratikus Koalíció közösen kezdeményezte a parlament összehívását a nyári szünetben. A két párt a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban a CEU helyzetét, valamint a devizahitelesek ügyét szeretné megtárgyalni a rendkívüli ülésen.Az Országgyűlés összehívásához 40 képviselő támogatása kell, amit sikerült is összegyűjteni. Az ülés azonban biztosan határozatképtelen lesz, mert a kormánypártok nem vesznek részt a parlamenti munkában.Budai Gyula fideszes képviselő többszöri kérdésre sem volt hajlandó indokolni a távolmaradást. A Fidesz-KDNP és jómagam nem veszünk részt a rendkívüli ülésen" - jelentette ki Budai.Az LMP nem csodálkozik a kormányoldal magatartásán: "Elég szégyen ez a Fidesz részéről, ez is azt mutatja, hogy mennyire érzéketlen a devizahitelesek problémái iránt, fel nem fogja azt, hogy mit jelent, ha valaki kénytelen kilakoltatás miatt elhagyni a lakását.Ez gyakorlatilag tükröt fog mutatni mindenki elé, hogy a Fideszt mennyire nem érdekli az emberek problémája. Természetesen újra be fogjuk nyújtani a törvényjavaslatot" - szögezte le Schmuck Erzsébet frakcióvezető-helyettes.A Demokratikus Koalíció képviselői támogatták a rendkívüli ülés összehívását, ezért részt is vesznek a parlamenti munkában. "Mi örülnénk annak, ha ez a rendkívüli ülés létrejönne. Attól tartok azonban, hogy a Fidesz képviselői ismét távolmaradással tüntetnek, és így lényegében eredménytelen lesz ez a kezdeményezés, de ebben az esetben is fontos a figyelemfelhívás, hogy igenis a parlamentnek foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel. Én magam azt tervezem, hogy ott leszek ezen az ülésen" - mondta Varju László.A Jobbik bár nem támogatták a rendkívüli ülést, a párt képviselői mégis elmennek a rendkívüli ülésre. Z. Kárpát Dániel kijelentette: "Az a kisebb ellenzéki párt részéről érkező sunyi magatartás volt ennek az oka, amelynek értelmében a devizás kérdést, ami egy nagyon fajsúlyos, húsba vágó kérdést a CEU-kérdés különböző felülvizsgálati fokozataival összemosták.A CEU is nagyon fontos kérdés, de tudjuk, hogy az Alkotmánybíróság előtt fekszik, amíg ott nem születik állásfoglalás, vélhetően teljesen értelmetlen egy újabb kört futni róla. Azt az időt a Jobbik szerint a hitelkárosultak ügyének rendezésére kellene fordítani."