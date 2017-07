A Fidesz mindent bedob a külhoniak szavazatáért

Forrás: MTI-Sztárklikk

Már mintegy 350 ezren regisztráltak, és minthogy eddig egymillió magyar állampolgársági kérvény érkezett be, a regisztráltak száma elérheti akár a félmilliót is - ismertette az államtitkár.Történelmi lehetőség a szavazati joggal élni, és nemcsak regisztrálni kell, hanem részt is venni a választásokon - emelte ki. Hozzátette, fontos, hogy a határon túli magyarság érdekképviselete jelen legyen a magyar Országgyűlésben, és a mindenkori magyar kormány számoljon azzal, hogy legitimitását az összmagyarságtól kapta.Az államtitkár megnyitójában beszélt arról is, hogy a magyar államnak azonnali válaszokat kell tudnia adni a felmerülő kérdésekre, és sok esetben gyors beavatkozásra van szükség. "Azokat, akiket támadás ér, a magyar államnak azonnal meg kell védenie" - jelentette ki.Az a cél, hogy ha bárhol a világon bármilyen magyart bármilyen jogsérelem ért, a magyar állam azonnal fel tudjon lépni - mondta.Potápi Árpád János beszámolt arról is, hogy több ország és nemzet is figyelemmel kíséri a magyar nemzetpolitikát, és sok elemet át akarnak venni a magyar rendszerből.Az államtitkár arról is beszélt, hogy jövőre folytatódik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, és azt akarják elérni, hogy minden magyar gyerek magyar bölcsődébe, óvodába, iskolába járjon, ezért meg kell erősíteni az oktatási intézményrendszert, lehetőleg a diaszpórában is.A szülőföldön való boldogulás támogatása is fontos - mondta, hozzátéve, hogy egyre inkább előtérbe kerül a gazdaságfejlesztés, a gazdasági támogatás. Emlékeztetett, 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve volt, 2017 pedig a külhoni magyar családi vállalkozásoké.