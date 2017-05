A Fidesz nem kér bocsánatot, inkább feljelenti a 444-et

Felháborítónak tartja az újbudai Fidesz, hogy a 444 szerkesztősége tudósítás címén azért küld embereket különböző eseményekre, hogy ott provokálják a résztvevőket és megzavarják a rendezvényt.

"A Fidesz újbudai szervezete visszautasítja a 444 munkatársának vádaskodását, amellyel bántalmazásnak próbálja beállítani, hogy kivezették egy, a sajtó számára zártkörű, csütörtöki kerületi rendezvényről.A valóságban az újságíró zavarta meg az eseményt, ami miatt hangos szóváltásba keveredett a hallgatósággal is. A 444.hu munkatársának állításai alaptalanok, és ezt a jelenlévők mellett a biztonsági kamerák felvételei is igazolják majd. Az újbudai Fidesz rágalmazás miatt feljelentést tesz.Csütörtökön a szervezők annak ellenére beengedték az újságírót a sajtó számára zártkörű fórumra, hogy arra a 444.hu nem kapott meghívást. A kezdést megelőzően a rendezők felhívták az újságíró figyelmét arra, hogy nem készíthet felvételeket az eseményen. Ebbe a 444 munkatársa beleegyezett.A megállapodás ellenére az online lap tudósítója az első sorok között sétálva próbált képi- és hangfelvételeket készíteni, viselkedésével zavarva a fórum hallgatóságát.A résztvevők közül többekkel is hangos szóváltásba keveredett, miután a vendégek jelezték az újságírónak, hogy nem látják a kivetítőt és nem hallják az előadókat miatta. Amikor a 444 munkatársa önszántából elhagyta a termet, a szervezők már nem engedték vissza, távozásra szólították fel, majd kikísérték az épületből.Az újbudai Fidesz visszautasítja, hogy a rendezők határozott fellépését erőszakosnak próbálja beállítani a 444 szerkesztősége, amely az ügyről beszámoló cikkben úgy fogalmaz, hogy kollégájukat a "karjánál fogva lerángatták", "lökdösték", "rátámadtak", "megfélemlítették". Mindezekből semmi nem igaz, amit a helyszínen jelenlévők is tanúsítanak, illetve a gimnázium biztonsági kameráinak felvételei is egyértelműen igazolnak majd.Az újbudai Fidesz rágalmazás miatt feljelentést tesz."