A Fidesz paksi elnöke a törvények felett áll

"Az igazgatóság tagjai nem aktív résztvevői a cég irányító mechanizmusának, ugyanakkor komolyan kell venni, azt, hogy az önkormányzatnak a megfelelő képviselete meglegyen."



Szeptember 10-én választ új polgármestert Paks, miután miniszteri kinevezése miatt május 31-i hatállyal lemondott posztjáról Süli János. Általános helyettesként Szabó Péter alpolgármester vette át tőle a hivatalt, aki a helyi Fidesz-elnökség tagja, továbbá a kormánypárt jelöltje az időközi választáson.Ennek a drága jó embernek az előterjesztése nyomán, július 12-én rendkívüli ülésen döntött a kormánypárti többségű testület arról, hogy létrehoznak - egy Protheus Holding Zrt. nevű -, száz százalékosan önkormányzati tulajdonú céget.A társaság feladata elektromos járművek - többek között buszok, hulladékgyűjtők, kisteherautók - beszerzése, valamint a szükséges töltőállomás-hálózat kiépítése, amihez 600 millió forintos uniós támogatás is dukál.A cég létrehozását követően már csak egy feladat volt hátra, fel kellett tölteni az igazgatóságot a fideszes cimborákkal, majd egy szép magas fizetést megszavazni. A Sztárklikk információja szerint, a cég igazgatósági tagságáért a mindenkori minimálbér ötszörösével megegyező, azaz mai értéken bruttó 637 500 forintos javadalmat tartottak helyénvalónak.Azonban bizonyára érezték, hogy ha nyilvánosságra kerül ez a magas összeg, akkor az kicsaphatja a biztosítékot, így egy remek ötlettől vezérelve, hoztak egy döntést, miszerint a polgármesteri jogokat gyakorló alpolgármester egyszemélyi jogosultsága a javadalmakról dönteni. Így az igazgatósági fizetések, máris átkerültek a "nem nyilvános adat" kategóriába.A történet további érdekessége, hogy az igazgatóságba sikerült beválasztani a helyi fideszes elnököt is, aki mellesleg önkormányzati képviselő is egyben. Még az sem zavarta őket, hogy a hatályos önkormányzati törvény értelmében ez a két tisztség összeférhetetlen.A törvény azt köti ki, hogy önkormányzati képviselő nem lehet a helyhatóság által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság legfőbb szervének (azaz igazgatásának), ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.Ilyen összeférhetetlenség esetén 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy megszüntessék a jogsértő helyzetet, ám ez nem történt meg július óta.Kovács Sándor, a helyi Fidesz vezetője a Népszava megkeresésére néhány nappal ezelőtt csupán annyit közölt: nem volt tudomása arról, hogy képviselői tisztsége összeférhetetlen az igazgatósági tagsággal, ezért utánanéz a dolognak.Ezen a ponton elérkeztünk a történet legszebb pillanatához. Most figyeljetek, mert megszületett az összeférhetetlenségre a fideszes válasz:Ugye mindenki érti? Azért nincs összeférhetetlenség, mert nem kell dolgozniuk.A hatszázezres fizetést persze felveszik, amelyről a következőket írják: "ami a tagság díjazását illeti, a jogszabályban meghatározott, köztulajdonban lévő cégekre vonatkozó összegben állapították meg a fizetéseket. Ezeket a döntéseket az önkormányzat jóváhagyta."